9 апреля 2026, 9:37 Читати українською

ЕС вводит «Евро-7»: что изменится для водителей уже с ноября 2026 года

С 29 ноября 2026 года в Европе начнёт действовать новый экологический стандарт «Евро-7». Об этом пишет Аusnews.de.

Что изменится

Новые правила для водителей в ЕС с 29 ноября 2026 года: при покупке новой машины начнёт действовать экологический стандарт «Евро-7».

Главное, что изменится для покупателей, — это получение цифрового экологического паспорта на автомобиль.

А также, если вы покупаете электромобиль, вы впервые получите законную гарантию на аккумуляторную батарею.

Хотя стандарт «Евро-7» официально действует ещё с 29 мая 2024 года, обязательные требования для автомобилей начнутся только с 29 ноября 2026 года — с этой даты все новые разрабатываемые модели легковых машин должны ему соответствовать, а с конца ноября 2027 года это правило распространится на каждый новый регистрируемый автомобиль.

Главное нововведение — экологический паспорт, который производитель обязан выдавать вместе с каждой новой машиной; этот паспорт, по данным ADAC, наглядно показывает, насколько автомобиль экологичен, включая объём вредных выбросов, расход топлива или электричества, а для электромобилей ещё и запас хода, и водители могут посмотреть его по QR-коду или через бортовой компьютер.

Кроме того, «Евро-7» меняет условия покупки электромобилей: теперь даётся гарантия на батарею — через 5 лет или 100 000 км она должна сохранять не менее 80% первоначальной ёмкости, а через 8 лет или 160 000 км — не менее 72%; также вводится обязательный зимний тест при минус 7 градусах, чтобы производители честно указывали реальный запас хода в холода, а благодаря экологическому паспорту при покупке подержанного электромобиля можно будет легко проверить текущее состояние батареи.

«Евро-7» с ноября также регулирует износ тормозных колодок: что это значит?

Новый стандарт «Евро-7» впервые вводит правила не только для выхлопных газов, но и для мельчайших частиц, которые появляются при торможении и износе шин, и хотя это звучит сложно, на деле это обычная повседневная проблема — эксперты предупреждают, что скоро таких частиц от тормозов и шин будет даже больше, чем от двигателей внутреннего сгорания.

Это значит, что даже электромобили, у которых вообще нет выхлопа, всё равно создают при торможении мелкую пыль, и «Евро-7» впервые начинает регулировать этот показатель для всех машин.

При этом, что важно, по сравнению со старым стандартом «Евро-6» предельные значения по вредным газам (оксидам азота) и мелкой пыли для легковых автомобилей не изменились, и коэффициенты для дорожных измерений тоже остались прежними.

Еврокомиссия обещает, что «Евро-7» не приведёт к новым запретам на въезд

Тем, кто боится, что из-за «Евро-7» введут новые запреты на въезд в города или специальные зоны, можно не волноваться.

Еврокомиссия заявляет, что это всего лишь технические требования к новым машинам, а не инструмент для запретов или ограничений движения, зато для самих автопроизводителей правила ужесточаются.

Раньше они должны были гарантировать, что машина укладывается в нормы выбросов, только 5 лет или 100 000 км пробега, а теперь этот срок увеличивается до 10 лет или 200 000 км.

Автор:
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
9 апреля 2026, 10:37
Ці нові автомобілі мають бути зроблені з макулатури, бляшанок з під пива і мати батарейку від електродрилі!
