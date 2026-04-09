9 апреля 2026, 8:46 Читати українською

Швейцарские банки начали тестировать привязанный к франку государственный стейблкоин

Консорциум крупнейших банков Швейцарии начал тестировать государственный стейблкоин, обеспеченный швейцарским франком (CHF). Если апробация пройдет успешно, власти страны рассчитывают запустить токен для расчетов внутри страны и трансграничных платежей в 2027 году. Об этом пишет Сointelegraph.

Проект Швейцарского нацбанка

В проекте, который курирует Швейцарский нацбанк, участвуют UBS, PostFinance, Sygnum, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank и BCV.

Специальный благоприятный режим для стейблкоина, регуляторная песочница, намерена работать до конца 2026 года.

Тестирование проходит в «условиях реального регулирования»: по словам участников проекта, песочница предоставит банкам цифровую среду для тестирования отдельных сценариев применения стейблкоина и поможет накопить опыт работы с цифровыми платежами.

Стейблкоин обеспечен национальными резервами страны. Инфраструктуру для выпуска стейблкоина обеспечиваети компания Swiss Stablecoin. В сентябре три банка из указанных шести — UBS, PostFinance и Sygnum Bank — завершили тестирование депозитного токена с привязкой к швейцарскому франку на блокчейне Эфириума.

Банки отрабатывали возможность перевода денег между организациями и физлицами, минуя традиционные банковские каналы, а также обмен токенов на реальные активы с соблюдение законов Швейцарии.

Проект курировала Ассоциация швейцарских банков. Стейблкоин CHF может стать первым регулируемым стабильным токеном в Европе. Однако в обращении уже есть как минимум шесть стейблкоинов, привязанных к швейцарскому франку.

Самым успешным является Frankencoin (ZCHF), запущенный в 2023 году. Его капитализация превышает $38,5 млн. При этом не все подобные токены оказались успешными: стейблкоин CryptoFranc (XCHF), выпускаемый компанией Bitcoin Suisse, в 2024 году перестал существовать из‑за недостаточного спроса.

В конце февраля платформа AllUnity крупнейшего по размеру активов немецкого банка Deutsche Bank запустила стейблкоин с привязкой к швейцарскому франку — токен CHFAU. Швейцарский франк считается самой устойчивой национальной валютой планеты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
