Чехия меняет правила для украинцев: как получить вид на жительство на 5 лет

С 1 по 30 апреля 2026 года для граждан Украины в Чехии открывается важное окно возможностей. В рамках правительственной программы Lex Ukraine начался прием электронных заявлений на получение специального разрешения на долгосрочное проживание сроком на пять лет. Этот шаг знаменует собой официальный переход беженцев от статуса временного убежища (dočasná ochrana) к полноценному разрешению на проживание, пишет visitukraine.today.

Кто может получить вид на жительство в Чехии на 5 лет

Претендовать на новый статус смогут далеко не все желающие, поскольку государство выдвигает ряд строгих требований к кандидатам. В первую очередь, заявитель должен непрерывно проживать на территории Чешской Республики со статусом временной защиты не менее двух лет. Обязательным условием является наличие официально зарегистрированного места жительства (прописки). Кроме того, кандидат должен быть полностью финансово независимым и не получать государственную гуманитарную помощь в течение установленного законом периода.

Какой официальный доход необходим для получения вида на жительство в Чехии

Финансовый критерий является ключевым на этапе отбора. Ориентировочный минимальный доход заявителя должен составлять около 440 000 чешских крон в год. Если заявление подается на всю семью, к этой сумме необходимо добавить еще примерно 110 000 крон на каждого иждивенца. Практика прошлого года показала, что миграционные службы проверяют документы о доходах крайне скрупулезно: в 2025 году из 80 тысяч поданных заявлений одобрение получили лишь около 15 тысяч человек.

Как подать заявку на вид на жительство в Чехии онлайн

Процедура подачи документов максимально упрощена и переведена в цифровой формат. Весь процесс начинается с обязательной регистрации на Информационном портале для иностранцев Министерства внутренних дел Чехии (ipc.gov.cz). В личном кабинете необходимо заполнить электронную анкету и загрузить документы, подтверждающие ваш стабильный доход. Если ваша заявка пройдет первичную проверку, осенью 2026 года вас официально пригласят на сдачу биометрических данных.

Что дает вид на жительство в Чехии?

Окончательное решение по одобренным заявкам будет принято до конца 2026 года. Полученная карта резидента дает право легально проживать и беспрепятственно работать в Чехии в течение следующих пяти лет без необходимости ежегодного продления статуса. Дополнительным преимуществом является возможность свободно путешествовать по всем странам Шенгенской зоны сроком до 90 дней в полугодие. Самое главное — этот документ открывает прямой путь к получению статуса постоянного места жительства (ПМЖ) в будущем.

Прием заявок строго ограничен по времени и завершится 30 апреля.