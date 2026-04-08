Квартиры вытесняют частные дома в ЕС — Eurostat

Мечта о собственном доме с частным садом прямо за входной дверью всё быстрее превращается в недоступную роскошь для большинства европейцев. Масштабная урбанизация и изменение образа жизни приводят к тому, что уже в 2030-х годах квартиры могут стать абсолютно доминирующей формой жилья на континенте. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Неравномерная статистика

Жилищная ситуация в Европе по-прежнему крайне неоднородна, однако общая тенденция свидетельствует о постепенном отказе от частных домов. В настоящее время в среднем по Европейскому Союзу в частных домах проживает чуть более половины населения — 51,4 %.

Однако между странами существует огромная пропасть:

Лидеры по проживанию в частных домах: абсолютным рекордсменом является Ирландия, где 90,2 % населения по-прежнему проживает в частных домах (хотя этот показатель и снизился на 5,4 % с 2010 года). Высокие показатели также сохраняются в Северной Македонии (82,1%), Нидерландах (77,1%) и Бельгии (76,8%).

Страны с наибольшей долей многоквартирных домов: меньше всего в частных домах проживают в Швейцарии (33,7 %), Испании (34,6 %) и Латвии (34,7 %).

Пример Германии и антирекордсмены

Исследование фиксирует устойчивую тенденцию к сокращению доли владельцев домов на протяжении последнего десятилетия. Ярким примером является Германия: сегодня лишь 38,5% немцев проживают в домах. С 2010 года этот показатель упал на 6,5 процентных пункта, что делает Германию пятой страной в Европе по темпам отказа от такого типа жилья.

Наиболее резкое сокращение с 2010 года продемонстрировали:

Мальта: падение на 14,3 процентных пункта (только 36,6 % проживают в домах).

Португалия: снижение на 11,5 процентных пунктов

Норвегия: снижение на 10 процентных пунктов

Люксембург: снижение на 8,5 процентных пунктов

Интересно, что в некоторых странах Восточной Европы (например, в Польше, Словакии и Венгрии) наблюдается обратная тенденция — там доля жителей частных домов за это время немного выросла.