Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
8 апреля 2026, 19:45 Читати українською

Квартиры вытесняют частные дома в ЕС — Eurostat

Мечта о собственном доме с частным садом прямо за входной дверью всё быстрее превращается в недоступную роскошь для большинства европейцев. Масштабная урбанизация и изменение образа жизни приводят к тому, что уже в 2030-х годах квартиры могут стать абсолютно доминирующей формой жилья на континенте. Об этом свидетельствуют данные Eurostat.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Неравномерная статистика

Жилищная ситуация в Европе по-прежнему крайне неоднородна, однако общая тенденция свидетельствует о постепенном отказе от частных домов. В настоящее время в среднем по Европейскому Союзу в частных домах проживает чуть более половины населения — 51,4 %.

Однако между странами существует огромная пропасть:

Лидеры по проживанию в частных домах: абсолютным рекордсменом является Ирландия, где 90,2 % населения по-прежнему проживает в частных домах (хотя этот показатель и снизился на 5,4 % с 2010 года). Высокие показатели также сохраняются в Северной Македонии (82,1%), Нидерландах (77,1%) и Бельгии (76,8%).

Страны с наибольшей долей многоквартирных домов: меньше всего в частных домах проживают в Швейцарии (33,7 %), Испании (34,6 %) и Латвии (34,7 %).

Пример Германии и антирекордсмены

Исследование фиксирует устойчивую тенденцию к сокращению доли владельцев домов на протяжении последнего десятилетия. Ярким примером является Германия: сегодня лишь 38,5% немцев проживают в домах. С 2010 года этот показатель упал на 6,5 процентных пункта, что делает Германию пятой страной в Европе по темпам отказа от такого типа жилья.

Наиболее резкое сокращение с 2010 года продемонстрировали:

  • Мальта: падение на 14,3 процентных пункта (только 36,6 % проживают в домах).
  • Португалия: снижение на 11,5 процентных пунктов
  • Норвегия: снижение на 10 процентных пунктов
  • Люксембург: снижение на 8,5 процентных пунктов

Интересно, что в некоторых странах Восточной Европы (например, в Польше, Словакии и Венгрии) наблюдается обратная тенденция — там доля жителей частных домов за это время немного выросла.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BigBend
8 апреля 2026, 20:14
#
Більше мігрантів-муслімів приймайте, шалаші почнуть витісняти квартири.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами