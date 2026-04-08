По итогам первого квартала 2026 года в местные бюджеты поступило 132,8 млрд. грн., что почти на 15% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Финансовая устойчивость общин: местные бюджеты выросли на 15% в первом квартале
НДФЛ — главный драйвер доходов
Основным источником наполнения бюджетов общин остается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Он обеспечил более половины всех поступлений:
- НДФЛ: почти 76 млрд грн (рост на 18,8%).
- Единый налог — 21,8 млрд грн (+10,4%).
- Имущественные налоги — 14,6 млрд грн (+13,4%).
- Налог на прибыль предприятий — 11,8 млрд грн (+3,6%).
Где зафиксирован наибольший рост
Интересную динамику продемонстрировали отдельные специфические платежи, свидетельствующие об оживлении внутреннего рынка и адаптации бизнеса:
- Туристический сбор вырос на 23,6% (82,2 млн. грн).
- Рентная плата за недра: +23,4% (250,6 млн. грн).
- Сбор за парковку: +17,5% (56,2 млн. грн.).
- Экологический налог: около 400 млн грн (+4,8%).
Куда направляют средства
В Налоговой службе подчеркивают, что эти поступления являются фундаментом жизнедеятельности общин. Именно благодаря этим средствам:
- Финансируются образовательные и медицинские учреждения.
- Обеспечиваются социальные программы для уязвимых слоев населения.
- Проводится восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате боевых действий.
Источник: Минфин
Комментарии