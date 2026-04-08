Более $580 млн операций валютной либерализации пришлось на «кредитный» лимит — НБУ

Первые этапы стимулирующей валютной либерализации показали высокий запрос бизнеса на расчеты с внешними контрагентами. По данным Национального банка, общий объем проводимых операций превысил $600 млн, причем львиная доля средств была направлена на обслуживание долгов. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Ссудный лимит — в приоритете

Наиболее востребованным инструментом оказался так называемый «кредитный» лимит. На него пришлось более $580 млн. Эти средства компании использовали для погашения старых внешних кредитов перед нерезидентами. В центробанке отмечают, что этой возможностью активно пользуются как крупные корпорации, так и представители малого бизнеса.

Инвестиции и «свободный запас»

Направление «инвестиционного» лимита пока демонстрирует умеренную динамику. Объем уже осуществленных переводов составляет $25 млн.

В то же время, остается свободный ресурс объемом более $250 млн. Это средства, которые поступили в капитал украинских предприятий с начала либерализации, но еще не были выведены за границу.

Вопросы донатов

Относительно операций в рамках «донатного» лимита точную сумму определить сложно. Это связано с тем, что счет для нужд ВСУ пополняется непрерывно, в том числе и юридическими лицами. Полную информацию о том, как именно меценаты используют возможность проведения отдельных валютных операций, имеют непосредственно обслуживающие банки.