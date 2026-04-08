10 валют мира, которые наиболее значительно укрепились за последний год

На фоне глобальных макроэкономических изменений ряд национальных валют продемонстрировал впечатляющий рост по отношению к доллару США. Согласно данным портала Trading Economics по состоянию на 6 апреля 2026 года, которые были проанализированы платформой Visual Capitalist , абсолютным лидером рейтинга стал израильский шекель.

Израиль и Колумбия возглавили рейтинг

Исследование, в котором участвовали исключительно крупные экономики с ВВП свыше 250 миллиардов долларов, зафиксировало существенное укрепление валют развивающихся стран и сырьевых государств.

Первое место уверенно занял израильский шекель, который за год (в годовом исчислении) вырос на 20,2% по отношению к американскому доллару. Второе место с минимальным отрывом занимает колумбийский песо, стоимость которого подскочила на 19,7%.

Десятка валют, обогнавших доллар

В целом в рейтинг самых динамичных валют вошли представители разных континентов — от Латинской Америки до Африки, Азии и Европы. Полный список топ-10 выглядит следующим образом:

Израильский шекель — +20,2%

Колумбийский песо — +19,7%

Южноафриканский ранд — +16,4%

Мексиканский песо — +16,4%

Австралийский доллар — +14,8%

Бразильский реал — +14,5%

Нигерийская найра — +13,5%

Норвежская крона — +12,7%

Казахстанский тенге — +12,3%

Малайзийский ринггит — +11,2%

Сырье и денежно-кредитная политика

Тенденция к стремительному укреплению этих валют обычно объясняется совокупностью локальных и глобальных факторов. В частности, норвежская крона, колумбийский и мексиканский песо, а также австралийский доллар традиционно получают поддержку от высоких мировых цен на энергоносители и сырье. В то же время рост таких валют, как южноафриканский ранд или бразильский реал, часто является следствием жесткой денежно-кредитной политики местных центральных банков, которые удерживают высокие процентные ставки, чем привлекают иностранный капитал в поисках более высокой доходности, чем в США.