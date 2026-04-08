8 апреля 2026, 19:32 Читати українською

10 валют мира, которые наиболее значительно укрепились за последний год

На фоне глобальных макроэкономических изменений ряд национальных валют продемонстрировал впечатляющий рост по отношению к доллару США. Согласно данным портала Trading Economics по состоянию на 6 апреля 2026 года, которые были проанализированы платформой Visual Capitalist, абсолютным лидером рейтинга стал израильский шекель.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Израиль и Колумбия возглавили рейтинг

Исследование, в котором участвовали исключительно крупные экономики с ВВП свыше 250 миллиардов долларов, зафиксировало существенное укрепление валют развивающихся стран и сырьевых государств.

Первое место уверенно занял израильский шекель, который за год (в годовом исчислении) вырос на 20,2% по отношению к американскому доллару. Второе место с минимальным отрывом занимает колумбийский песо, стоимость которого подскочила на 19,7%.

Десятка валют, обогнавших доллар

В целом в рейтинг самых динамичных валют вошли представители разных континентов — от Латинской Америки до Африки, Азии и Европы. Полный список топ-10 выглядит следующим образом:

  • Израильский шекель — +20,2%
  • Колумбийский песо — +19,7%
  • Южноафриканский ранд — +16,4%
  • Мексиканский песо — +16,4%
  • Австралийский доллар — +14,8%
  • Бразильский реал — +14,5%
  • Нигерийская найра — +13,5%
  • Норвежская крона — +12,7%
  • Казахстанский тенге — +12,3%
  • Малайзийский ринггит — +11,2%

Сырье и денежно-кредитная политика

Тенденция к стремительному укреплению этих валют обычно объясняется совокупностью локальных и глобальных факторов. В частности, норвежская крона, колумбийский и мексиканский песо, а также австралийский доллар традиционно получают поддержку от высоких мировых цен на энергоносители и сырье. В то же время рост таких валют, как южноафриканский ранд или бразильский реал, часто является следствием жесткой денежно-кредитной политики местных центральных банков, которые удерживают высокие процентные ставки, чем привлекают иностранный капитал в поисках более высокой доходности, чем в США.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
