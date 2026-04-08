Нацбанк определил курсы валют на четверг, 9 апреля. Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, евро за день подорожал почти на 50 копеек.
Официальный курс евро резко подскочил, доллар падает
На четверг НБУ установил следующий курс доллара: 43,38 грн. Это на 11 копеек меньше, чем в среду (43,49).
Исторический максимум доллара: 44,16 (13.03.2026).
В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке 50,76 грн, что на 49 копеек больше, чем в среду (50,27).
Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26).
Курс злотого
Официальный курс польского злотого на четверг: 11,76 грн (в среду курс составлял 11,93 грн).
Источник: Минфин
Комментарии - 1
kiraks — Бабулесы
15 марта 2025, 10:08
EUR/USD 15.03.2025
…Тепер прогнозую знову продовження падіння євроса у третій великій хвилі, яка буде складатись з 5 підхвиль … І мінімальне падіння буде до 0,99 (а можливо й нижче). На цих рівнях потрібно знову видивлятись дівергенцію, щоб побачити нову корекцію даної валютної пари…
https://minfin.com.ua/blogs/kiraks/251794/