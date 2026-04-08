Официальный курс евро резко подскочил, доллар падает

Нацбанк определил курсы валют на четверг, 9 апреля. Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, евро за день подорожал почти на 50 копеек.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Курс доллара

На четверг НБУ установил следующий курс доллара: 43,38 грн. Это на 11 копеек меньше, чем в среду (43,49).

Исторический максимум доллара: 44,16 (13.03.2026).

Курс евро

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке 50,76 грн, что на 49 копеек больше, чем в среду (50,27).

Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26)​​​.

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на четверг: 11,76 грн (в среду курс составлял 11,93 грн).

