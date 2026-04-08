Китайские автопроизводители наступают: BYD возглавил мировой рейтинг EV

BYD в настоящее время является крупнейшим в мире производителем электромобилей, с объемом поставок в 2,56 миллиона единиц за период с августа 2024 года по август 2025 года. Это значительно опережает Geely и Tesla, что подчеркивает, насколько быстро меняется мировой рейтинг лидеров рынка электромобилей. Об этом сообщает visualcapitalist.

Рейтинг ведущих мировых производителей электромобилей

BYD отдельно стоит на вершине, поставив более 2,5 миллиона электромобилей за этот период. Geely занимает второе место, а Tesla — третье, что показывает, что глобальная гонка электромобилей больше не является соревнованием двух гигантов.

Как BYD стал крупнейшим в мире производителем электромобилей

Отрыв BYD от остальных компаний значителен. Его 2,56 миллиона поставок почти вдвое превысили общий показатель Geely и значительно превысили 985 000 поставок Tesla, что закрепило его позицию мирового лидера по производству электромобилей за прошлый год.

В рейтинге также подчеркивается глубина производства в Китае. Помимо BYD и Geely, в первую десятку попали SAIC, Changan и Chery. Сильный внутренний спрос, масштабное производство и тесная интеграция цепочек поставок помогли китайским автопроизводителям расширяться быстрее, чем многим западным конкурентам.

Мощь китайских электромобилей выходит на мировой рынок

Доминирующее положение Китая в рейтинге выходит за рамки внутреннего успеха. Китайские производители электромобилей все чаще экспортируют их на рынки по всему миру, усиливая влияние страны на экологически чистые технологии. Их присутствие особенно сильно в некоторых частях Латинской Америки и Азии.