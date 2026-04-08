Меньше штрафов — больше аудита: Рада поддержала новый подход к контролю бизнеса

О чем идет речь в документе

Документ направлен на усовершенствование государственного контроля в сфере хозяйственной деятельности, повышение прозрачности регуляторных процедур и адаптацию законодательства Украины к европейским стандартам.

В частности, законопроект предусматривает унификацию процедур осуществления мер надзора (контроля), устранение неэффективных и чрезмерно обременительных норм, содержащих действующий закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», а также создание более прогнозируемых и справедливых условий для ведения бизнеса.

Актом, в частности, вводится риск-ориентированный подход к проверкам, при котором государство сосредотачивается прежде всего на предприятиях, деятельность которых связана с повышенными рисками для жизни и здоровья людей или безопасности вместо проведения массовых формальных инспекций. Кроме того, документ унифицирует правила проведения проверок для всех контролирующих органов.

Что это даст

Реализация закона должна обеспечить прозрачность и понятность государственных проверок для бизнеса: предприятия будут меньше отвлекаться на формальные инспекции, а унифицированные процедуры снизят коррупционные риски.

Принятие закона является необходимым шагом в рамках реализации Плана Украины и выполнения функций Национального координатора инструмента Ukraine Facility.