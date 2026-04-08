8 апреля 2026, 14:36

Гетманцев напомнил о «спецпенсиях»: пока одни выживают на 3 тысячи — другие получают до 246 тысяч пенсии

В Украине зафиксированы случаи назначения сверхвысоких пенсий по решениям судов — отдельные выплаты составляют почти 246 тыс. грн в месяц. На этом фоне большинство пенсионеров продолжают жить на минимальные суммы, тратя основные доходы на лекарства и базовые нужды. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Топ-5 самых больших пенсий

По его данным, в топ-5 наибольших пенсий, назначенных через судебные решения, входят:

  • 245 990 грн
  • 219 276 грн
  • 193 772 грн
  • 190 932 грн
  • 172 941 грн

Отмечается, что четыре из пяти самых больших выплат получают бывшие работники органов прокуратуры.

Речь идет о пенсиях за выслугу лет, которые суды обязывают выплачивать в размере до 90% от заработной платы без применения верхних ограничений.

«На этом фоне возникает существенный дисбаланс в пенсионной системе. По разным оценкам, значительная часть украинских пенсионеров получает от 2 до 4 тыс. грн в месяц, что часто не покрывает базовые расходы.

Фактически формируется ситуация, когда одни граждане оказываются за чертой бедности, тогда как другие через судебные механизмы получают выплаты, в десятки раз превышающие средние пенсии.

Отмечаю о необходимости системных изменений. В частности, законопроект № 12278, предусматривающий отмену так называемых «спецпенсий», до сих пор не вынесен на второе чтение", — написал Гетманцев.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

AllexL
8 апреля 2026, 14:57
«Рыдали всем кабмином» …
GrugoriyHoland
8 апреля 2026, 15:09
Я что-то не понял , а кому не нравятся спец пенсии и зарплаты определенные профильными Законами???
Вы что против Европейского выбора Украины?
Вы что против Реформы гос службы 2014 -2017 года?
А может вам не нравятся профильные законы, которые принимались под руководством. авакова. порошенко. луценко, яценюка и гройсмана???

Так вы давайте, не стесняйтесь, пишите о «зе -зраде» и прочую маячню!

да можете написать о том. что …законы надо поменять… Только вот в Бюджете Украины уже «заложено» 6 млрд гривен для тех кто в Судебном порядке отстаивает свое право на «спец пенсии»

Так что жду комментариев от «экспертов»!!!
Да и забыл спросить. а когда с 2020 на 2021 год весь Киев «колбасило» от приехавших ФОПов, которые добивались увольнения гетманцева, где были «эксперты»??? Могу рассказать где был я и чем занимался.
