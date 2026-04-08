В Украине зафиксированы случаи назначения сверхвысоких пенсий по решениям судов — отдельные выплаты составляют почти 246 тыс. грн в месяц. На этом фоне большинство пенсионеров продолжают жить на минимальные суммы, тратя основные доходы на лекарства и базовые нужды. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.
Гетманцев напомнил о «спецпенсиях»: пока одни выживают на 3 тысячи — другие получают до 246 тысяч пенсии
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Топ-5 самых больших пенсий
По его данным, в топ-5 наибольших пенсий, назначенных через судебные решения, входят:
- 245 990 грн
- 219 276 грн
- 193 772 грн
- 190 932 грн
- 172 941 грн
Отмечается, что четыре из пяти самых больших выплат получают бывшие работники органов прокуратуры.
Речь идет о пенсиях за выслугу лет, которые суды обязывают выплачивать в размере до 90% от заработной платы без применения верхних ограничений.
«На этом фоне возникает существенный дисбаланс в пенсионной системе. По разным оценкам, значительная часть украинских пенсионеров получает от 2 до 4 тыс. грн в месяц, что часто не покрывает базовые расходы.
Фактически формируется ситуация, когда одни граждане оказываются за чертой бедности, тогда как другие через судебные механизмы получают выплаты, в десятки раз превышающие средние пенсии.
Отмечаю о необходимости системных изменений. В частности, законопроект № 12278, предусматривающий отмену так называемых «спецпенсий», до сих пор не вынесен на второе чтение", — написал Гетманцев.
Комментарии - 2
Вы что против Европейского выбора Украины?
Вы что против Реформы гос службы 2014 -2017 года?
А может вам не нравятся профильные законы, которые принимались под руководством. авакова. порошенко. луценко, яценюка и гройсмана???
Так вы давайте, не стесняйтесь, пишите о «зе -зраде» и прочую маячню!
да можете написать о том. что …законы надо поменять… Только вот в Бюджете Украины уже «заложено» 6 млрд гривен для тех кто в Судебном порядке отстаивает свое право на «спец пенсии»
Так что жду комментариев от «экспертов»!!!
Да и забыл спросить. а когда с 2020 на 2021 год весь Киев «колбасило» от приехавших ФОПов, которые добивались увольнения гетманцева, где были «эксперты»??? Могу рассказать где был я и чем занимался.