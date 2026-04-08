Гетманцев напомнил о «спецпенсиях»: пока одни выживают на 3 тысячи — другие получают до 246 тысяч пенсии

В Украине зафиксированы случаи назначения сверхвысоких пенсий по решениям судов — отдельные выплаты составляют почти 246 тыс. грн в месяц. На этом фоне большинство пенсионеров продолжают жить на минимальные суммы, тратя основные доходы на лекарства и базовые нужды. Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев .

Топ-5 самых больших пенсий

По его данным, в топ-5 наибольших пенсий, назначенных через судебные решения, входят:

245 990 грн

219 276 грн

193 772 грн

190 932 грн

172 941 грн

Отмечается, что четыре из пяти самых больших выплат получают бывшие работники органов прокуратуры.

Речь идет о пенсиях за выслугу лет, которые суды обязывают выплачивать в размере до 90% от заработной платы без применения верхних ограничений.

«На этом фоне возникает существенный дисбаланс в пенсионной системе. По разным оценкам, значительная часть украинских пенсионеров получает от 2 до 4 тыс. грн в месяц, что часто не покрывает базовые расходы.

Фактически формируется ситуация, когда одни граждане оказываются за чертой бедности, тогда как другие через судебные механизмы получают выплаты, в десятки раз превышающие средние пенсии.

Отмечаю о необходимости системных изменений. В частности, законопроект № 12278, предусматривающий отмену так называемых «спецпенсий», до сих пор не вынесен на второе чтение", — написал Гетманцев.