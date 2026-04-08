Цены на топливо пойдут вниз: государство ожидает реакции рынка вслед за «Укрнефтью»

В Украине ожидается снижение цен на горючее на фоне падения мировых котировок нефти и нефтепродуктов. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам встречи с Председателем правления НАК «Нафтогаз Украины», в ходе которой обсудили текущую ситуацию на глобальных энергетических рынках.

Когда ожидать понижения

По ее словам, в настоящее время фиксируется снижение цен на нефть на ключевых международных биржах. Такая динамика должна отражаться на стоимости горючего на внутреннем рынке Украины.

«Первой на смену конъюнктуре уже отреагировала государственная сеть АЗК „Укрнафта“, которая начала постепенное снижение цен. В случае сохранения нынешнего тренда на мировых рынках ожидается более ощутимое удешевление горючего», — написала Свириденко.

По ее словам, власти рассчитывают на аналогичные шаги со стороны других участников рынка. Подчеркивается, что цены на АЗС должны формироваться в соответствии с актуальной рыночной ситуацией без задержек в реакции на изменение стоимости ресурса.

Отдельно отмечается, что ситуация с топливным обеспечением остается стабильной. В марте в Украине были зафиксированы рекордные за последние пять лет объемы поставок горючего. По прогнозам такая же динамика сохранится и в апреле, что дополнительно будет способствовать стабильности рынка и потенциальному снижению цен.