Микрозаймы в «Дии»: МФО будут проверять клиентов через государственные реестры

Небанковские финансовые учреждения, в частности организации по выдаче микрокредитов , получили техническую и юридическую возможность подключаться к сервисам приложения «Дія» для верификации клиентов. Новый механизм позволяет кредиторам при оформлении кредита получать персональные данные заемщиков непосредственно из государственных реестров. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Мультишеринг вместо бумажных справок

Механизм подключения уже полноценно функционирует на рынке потребительского кредитования. Об успешной интеграции заявил Александр Холод, директор ООО «Потребительский центр» (организация работает на рынке под брендом «ШвидкоГроші»).

Технология идентификации основана на системе мультишеринга. Отныне клиенту необходимо непосредственно в приложении «Дія» подтвердить согласие на передачу своих цифровых документов кредитной компании для оценки своей платежеспособности. По словам представителей рынка, прямой доступ к государственным базам данных кардинально меняет подход к проверке заемщиков. Кредиторы больше не хотят полагаться исключительно на данные, предоставленные самими клиентами, поскольку такая информация может быть неполной, содержать ошибки или даже генерироваться с помощью искусственного интеллекта для сознательного обхода скоринговых систем (программ оценки рисков).

Бюрократический фильтр доступа

Чтобы получить возможность обрабатывать данные граждан через «Дію», финансовая компания обязана иметь действующую лицензию, заполнить соответствующие анкеты, пройти авторизацию и специальную проверку. Для ООО «Споживчий центр» этот процесс занял около месяца.

Представители микрофинансового сектора рассчитывают, что в ближайшее время такой формат верификации станет для рынка абсолютно обычной практикой, полностью заменив или существенно дополнив использование системы BankID. Считается, что это повысит качество и безопасность финансовых услуг.

Планы в отношении данных военнослужащих

Следующим этапом интеграции с государственным приложением должно стать автоматическое получение информации о статусе военнослужащих и ветеранов. В настоящее время микрокредитные организации совместно с Верховной Радой и Министерством цифровой трансформации разрабатывают этот механизм. Участники рынка заявляют, что доступ к этой информации необходим им для корректного применения предусмотренных законом льгот и автоматического пересчета процентных ставок по кредитам для военных.