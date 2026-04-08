«Прозорро.Продажи» привлекли более 3,6 млрд грн за первый квартал года

Первый квартал 2026 стал одним из самых успешных для государственной системы электронных торгов. За три месяца было проведено 5,6 тыс. аукционов, которые принесли организаторам более 3,6 млрд. грн. Это на миллиард гривен больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает прессслужба «Прозорро.Продажи».

Тройка лидеров: банки, земля и приватизация

Наибольшую финансовую эффективность продемонстрировали три ключевых направления:

Активы банков-банкротов (ФГВФЛ): 914,6 млн грн.

Рынок земли: 872,7 млн. грн.

Малая приватизация: 592,8 млн. грн.

Благодаря высокой конкуренции финальная стоимость лотов в среднем выросла в полтора раза.

Топ-лоты

Самым дорогим активом первого квартала стали права требования по кредитам бывшего Проминвестбанка (дочь российского банка), которые реализовали за 894,9 млн грн. Среди других значимых результатов:

Научно-исследовательский институт «Орион» в Киеве: продан за 381 млн грн.

Жидкий аммиак: реализован за 103,2 млн. грн.

Конкуренция

За публичные активы соревновались почти 10 тыс. участников, что обеспечило средний показатель — три претендента на один лот. Однако за отдельные объекты развертывалась настоящая борьба:

За автомобиль Skoda Fabia обанкротившегося предприятия соревновались 28 участников.

Квартира на балансе ФГИУ собрала 25 заявок.

Внедорожник Isuzu Trooper от Одесской таможни заинтересовал 24 покупателя.

В общей сложности торги в системе в течение первого квартала 2026 года объявили 2,5 тыс. организаторов. Это Фонд обеспечения вкладов, Фонд государственного имущества Украины, профильные ведомства, общины, государственные предприятия, банки, арбитражные управляющие, частные исполнители и бизнесы.

Перспективы апреля

По состоянию на 7 апреля около 2 тыс. аукционов находятся на стадии подписания договоров. Ожидается, что эти сделки в ближайшее время пополнят бюджеты разных уровней еще на 1,9 млрд. грн.