«Прозорро.Продажи» привлекли более 3,6 млрд грн за первый квартал года

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
8 апреля 2026, 13:17 Читати українською

«Прозорро.Продажи» привлекли более 3,6 млрд грн за первый квартал года

Первый квартал 2026 стал одним из самых успешных для государственной системы электронных торгов. За три месяца было проведено 5,6 тыс. аукционов, которые принесли организаторам более 3,6 млрд. грн. Это на миллиард гривен больше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает прессслужба «Прозорро.Продажи».

«Прозорро.Продажи» привлекли более 3,6 млрд грн за первый квартал года
Тройка лидеров: банки, земля и приватизация

Наибольшую финансовую эффективность продемонстрировали три ключевых направления:

  • Активы банков-банкротов (ФГВФЛ): 914,6 млн грн.
  • Рынок земли: 872,7 млн. грн.
  • Малая приватизация: 592,8 млн. грн.

Благодаря высокой конкуренции финальная стоимость лотов в среднем выросла в полтора раза.

Топ-лоты

Самым дорогим активом первого квартала стали права требования по кредитам бывшего Проминвестбанка (дочь российского банка), которые реализовали за 894,9 млн грн. Среди других значимых результатов:

  • Научно-исследовательский институт «Орион» в Киеве: продан за 381 млн грн.
  • Жидкий аммиак: реализован за 103,2 млн. грн.

Конкуренция

За публичные активы соревновались почти 10 тыс. участников, что обеспечило средний показатель — три претендента на один лот. Однако за отдельные объекты развертывалась настоящая борьба:

  • За автомобиль Skoda Fabia обанкротившегося предприятия соревновались 28 участников.
  • Квартира на балансе ФГИУ собрала 25 заявок.
  • Внедорожник Isuzu Trooper от Одесской таможни заинтересовал 24 покупателя.

В общей сложности торги в системе в течение первого квартала 2026 года объявили 2,5 тыс. организаторов. Это Фонд обеспечения вкладов, Фонд государственного имущества Украины, профильные ведомства, общины, государственные предприятия, банки, арбитражные управляющие, частные исполнители и бизнесы.

Перспективы апреля

По состоянию на 7 апреля около 2 тыс. аукционов находятся на стадии подписания договоров. Ожидается, что эти сделки в ближайшее время пополнят бюджеты разных уровней еще на 1,9 млрд. грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
