Обвал мировых цен на нефть не остановит рост цен на топливо на украинских АЗС

Резкое падение мировых котировок нефти после объявления двухнедельного перемирия между США и Ираном даёт призрачный шанс на стабилизацию глобального энергетического рынка. Однако розничные цены на отечественных заправках будут продолжать расти из-за логистического лага: стоимость бензина и дизеля в ближайшие недели будет отражать пиковые закупки конца марта, когда нефть торговалась значительно выше 100 долларов за баррель. Об этом сообщает сайт «Энергореформа» 8 апреля.

Мировой рынок: перемирие обрушило котировки

Мировые энергетические рынки мгновенно отреагировали на дипломатические маневры Вашингтона. После новостей о двухнедельной приостановке обстрелов и разблокировании транзита танкеров через Ормузский пролив, эталонная марка нефти Brent обвалилась со 110 долларов (по состоянию на 7 апреля) до 95 долларов за баррель утром среды, 8 апреля (падение более чем на 10%). Нефть марок WTI и российская Urals также существенно подешевели, пробив психологическую отметку ниже 100 долларов.

Этому предшествовала крайне жесткая риторика президента США Дональда Трампа, который публично угрожал Ирану «гибелью цивилизации», если ключевой водный путь не будет открыт в установленный срок. В конце концов, американский президент заявил о приостановке ударов на две недели в обмен на полное и немедленное открытие пролива, назвав это «двусторонним перемирием».

Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил согласие на временное прекращение огня с США. Как сообщил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи, безопасный проход через Ормузский пролив в течение этих двух недель будет возможен, однако исключительно при условии тесной координации с Вооружёнными силами Ирана и с учётом определённых «технических ограничений».

Ситуация в Украине

Несмотря на мировой обвал цен, украинские водители в ближайшее время не почувствуют снижения цен на нефтепродукты. В соответствии с рыночной спецификой, стоимость топлива на отечественных АЗС отстает от внешних котировок примерно на одну-две недели. Поэтому текущие розничные цены формируются на основе внешних контрактов конца марта, когда стоимость сырья стабильно держалась выше 100 долларов.

В настоящее время цены на бензин на украинских заправках остаются в основном без изменений по сравнению с началом недели, тогда как дизельное топливо уже подорожало примерно на 2 грн/л.

Представители сети АЗС «Parallel» публично заявляют, что компания якобы искусственно «сдерживала» собственные наценки, замедляя рост цен на топливо для клиентов. Впрочем, в том же заявлении сеть открыто анонсирует неизбежную «коррекцию ценников» в сторону повышения уже на этой неделе, несмотря на позитивные новости на мировом рынке. В то же время трейдеры заявляют, что полностью обеспечены ресурсом на апрель, а переговоры по майским поставкам еще продолжаются.

Пиковая цена в 140 долларов и иллюзия безопасности

Хотя в настоящее время отмечается падение цены на нефть марки Brent до 95 долларов, рынок ещё не оправился от масштабного шока. По данным международных обозревателей, в начале апреля из-за закрытия Ормузского пролива ключевая цена на физические поставки нефти пробила отметку в $140 за баррель — это самый высокий показатель за последние 18 лет, которого не фиксировали со времен финансового кризиса 2008 года. Временное открытие пролива «под наблюдением вооруженных сил Ирана» никоим образом не гарантирует долгосрочной безопасности судоходства. Международные страховые компании продолжают применять к этому маршруту чрезвычайно высокие премии за военные риски, что ложится дополнительным бременем на логистику и конечную стоимость каждого литра импортируемого в Украину топлива.