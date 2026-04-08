Нефть обвалилась на 15% после решения США отложить удар по Ирану

Мировые эталонные сорта нефти WTI и Brent стремительно подешевели более чем на 15%, опустившись ниже отметки в 95 и 90 долларов за баррель соответственно. Причиной обвала стало решение президента США Дональда Трампа отложить на две недели военные удары по гражданской инфраструктуре Ирана в обмен на разблокирование стратегически важного Ормузского пролива. Об этом сообщает Trading Economics 8 апреля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Трамп делает паузу

Нефтяной рынок мгновенно отреагировал на дипломатический маневр Вашингтона. В среду котировки фьючерсов на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) упали более чем на 15% и пробили отметку ниже 95 долларов за баррель. Европейский эталон Brent также продемонстрировал аналогичное падение более чем на 15%, опустившись до 90 долларов за баррель.

Дональд Трамп заявил о двухнедельном отсрочке своих угроз нанести удары по иранским гражданским объектам. Главным условием этой договоренности является согласие Ирана открыть Ормузский пролив для морского транспорта.

Жесткие условия Тегерана

Американский президент подтвердил, что Белый дом получил от Ирана предложение, состоящее из 10 пунктов. Трамп охарактеризовал этот документ как «рабочую основу для переговоров». Двухнедельный срок перемирия предоставляется именно для того, чтобы стороны могли окончательно согласовать и реализовать потенциальное соглашение.

Со своей стороны, Иран согласился открыть Ормузский пролив на эти две недели, однако выдвинул ряд категорических требований. Во-первых, требуется полное прекращение любых атак. Во-вторых, транзит всех судов должен в обязательном порядке согласовываться с Вооруженными силами Ирана. По имеющимся данным, Израиль также дал согласие на временное прекращение огня.

Почти полное закрытие этого водного пути, по которому проходит около 20 % всего мирового нефтяного трафика, уже успело всколыхнуть глобальные энергетические рынки, резко повысив риски роста инфляции и замедления мировой экономики.