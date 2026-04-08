Нефть обвалилась на 15% после решения США отложить удар по Ирану

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
8 апреля 2026, 11:34 Читати українською

Нефть обвалилась на 15% после решения США отложить удар по Ирану

Мировые эталонные сорта нефти WTI и Brent стремительно подешевели более чем на 15%, опустившись ниже отметки в 95 и 90 долларов за баррель соответственно. Причиной обвала стало решение президента США Дональда Трампа отложить на две недели военные удары по гражданской инфраструктуре Ирана в обмен на разблокирование стратегически важного Ормузского пролива. Об этом сообщает Trading Economics 8 апреля.

Мировые эталонные сорта нефти WTI и Brent стремительно подешевели более чем на 15%, опустившись ниже отметки в 95 и 90 долларов за баррель соответственно.

Трамп делает паузу

Нефтяной рынок мгновенно отреагировал на дипломатический маневр Вашингтона. В среду котировки фьючерсов на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) упали более чем на 15% и пробили отметку ниже 95 долларов за баррель. Европейский эталон Brent также продемонстрировал аналогичное падение более чем на 15%, опустившись до 90 долларов за баррель.

Дональд Трамп заявил о двухнедельном отсрочке своих угроз нанести удары по иранским гражданским объектам. Главным условием этой договоренности является согласие Ирана открыть Ормузский пролив для морского транспорта.

Жесткие условия Тегерана

Американский президент подтвердил, что Белый дом получил от Ирана предложение, состоящее из 10 пунктов. Трамп охарактеризовал этот документ как «рабочую основу для переговоров». Двухнедельный срок перемирия предоставляется именно для того, чтобы стороны могли окончательно согласовать и реализовать потенциальное соглашение.

Со своей стороны, Иран согласился открыть Ормузский пролив на эти две недели, однако выдвинул ряд категорических требований. Во-первых, требуется полное прекращение любых атак. Во-вторых, транзит всех судов должен в обязательном порядке согласовываться с Вооруженными силами Ирана. По имеющимся данным, Израиль также дал согласие на временное прекращение огня.

Почти полное закрытие этого водного пути, по которому проходит около 20 % всего мирового нефтяного трафика, уже успело всколыхнуть глобальные энергетические рынки, резко повысив риски роста инфляции и замедления мировой экономики.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
