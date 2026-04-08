В Украине уже в этом году вырастут тарифы на электроэнергию и газ для населения. Одной из причин станет принятие закона об интеграции энергетических рынков Украины и Европейского Союза, за который Верховная Рада проголосовала 7 апреля. Об этом в комментарии УНИАН заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Украинцев предупредили о росте тарифов на электроэнергию и газ
► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости
В чем причина?
«В этом году цены на газ и электроэнергию для населения могут повыситься примерно на 25%. Вряд ли больше из-за политических вопросов», — убежден Омельченко.
Он подчеркнул, что из-за принятия этого закона повышение тарифов в Украине фактически неизбежно, хотя и будет происходить постепенно.
«Будем постепенно переходить к рыночным ценам для населения и на электроэнергию, и на природный газ. Но это не произойдет мгновенно через месяц или два. Какой темп будет выбран, будет решать правительство», — подчеркнул Омельченко.
Эксперт отметил, что главная причина будущего роста тарифов заключается в финансовом состоянии энергетики.
«Политики не хотят во время войны поднимать цены на такие чувствительные услуги, но другого выхода нет. Даже не потому, что этот закон принят, а потому что нет за счет чего дотировать цены. „Нафтогаз“ фактически финансово несостоятелен, в энергетическом секторе сформированы огромные долги. Хочет правительство или нет, но оно будет вынуждено повышать цены, потому что в противном случае энергетика просто не выдержит», — считает Омельченко.
Кроме того, эксперт обратил внимание на необходимость пересмотра политики предельных цен на электроэнергию для бизнеса.
«Важна также проблема прайс-кепов. В конце концов, их нужно отменять и переходить на европейские принципы применения, больше развивать рыночные отношения, а не жесткое ограничение цен для коммерческих субъектов», — подытожил эксперт.
Напомним
Как писал «Минфин», 7 апреля Верховная Рада сделала шаг к полной интеграции в европейское энергопространство, приняв в целом законопроект № 12087-д. Документ фактически закладывает фундамент для того, чтобы украинская энергосистема стала полноценной частью внутреннего рынка Евросоюза.
Комментарии - 12
А взагалі по моєму там реалії українського життя, на жаль
1 Меморандум между ЕС и Украиной был подписан еще 2008 году. И не просто …меморандум… а Украина присоединилась к выполнению требований трех директив ЕС. Сами дерективы были направлены на создание условий компенсации за счет «зеленой» энергетики и всяких «плююшек».
2 Личный вопрос к экспертав, а почему вы не выражали свои эмоции, когда с 2014 по 2018 год тариф на эл подняли в пять!!! раз? И при этом, законодательно отменили для импортеров энерго угля (ахметова) НДС на импорт? Да и еще убрали все таможенные и налоговые льготы для частником которые переходили на «зеленую» энергетику?
Что-то я тогда не читал подобного негодования!!!