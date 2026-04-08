Средний штраф за нетрудоустройство людей с инвалидностью составил 317 тыс. грн

В среднем 317 тысяч гривен штрафа должны уплатить работодатели, которые в прошлом году не трудоустроили людей с инвалидностью. За год средняя сумма штрафа выросла на 20%. Об этом говорится в сообщении Опендатабот.
Санкции за отказ
Так, 8 697 работодателям, не выполнившим норматив, были начислены санкции на общую сумму 2,76 миллиарда гривен.
Это около 10% от всех работодателей, которые должны были трудоустроить людей с инвалидностью по итогам 2025 года. Для сравнения, в 2023 году этот показатель достигал 17,5%, а до начала полномасштабной войны — всего 2,5%.
Всего 88 705 компаний, имеющих от 8 работников, подпадали под обязательный норматив создания рабочих мест для людей с инвалидностью в прошлом году. Это на 2% меньше, чем в 2024 году.
Источник: Минфин
