Доллар падает — золото растет: рынки отреагировали на решение Трампа

Цены на золото выросли до трехнедельного максимума в ходе азиатских торгов в среду после того, как доллар США ослаб на фоне согласия президента Дональда Трампа на двухнедельное перемирие с Ираном, что позволило избежать запланированных ударов по гражданской инфраструктуре страны, пишет Investing.

Как изменились цены на золото

Спотовая цена золота выросла на 2,5% до $4 821,48 за унцию к 04:38 (00:38 GMT), достигнув максимального уровня с 19 марта.

Фьючерсы на золото в США также выросли на 2,5% до $4 849,25 за унцию.

Среди других драгоценных металлов цены на серебро выросли на 4,7% до $76,44 за унцию, в то время как платина прибавила 2,5% до $2 030,60 за унцию.

Трамп передумал

Трамп заявил в публикации в социальных сетях, что приостановит военные действия против Ирана на две недели, добавив, что США уже достигли своих основных военных целей.

Объявление прозвучало менее чем за два часа до крайнего срока в 04:00, который инвесторы внимательно отслеживали как потенциальный триггер для серьезной эскалации.

Ранее в тот же день Трамп предупредил, что «целая цивилизация погибнет сегодня ночью», если Иран не выполнит требования.

Перемирие, достигнутое при посредничестве Пакистана после дипломатических усилий в последнюю минуту, обусловлено обеспечением Ираном безопасного возобновления судоходства через пролив, ключевую артерию для примерно 20% мировых потоков нефти.

Иран также сигнализировал об условной готовности к деэскалации, заявив, что безопасный проход через пролив будет возможен в период перемирия при условии прекращения военных действий и координации судов с иранскими властями.

Обвал цен на нефть, доллар снижается