Цены на золото выросли до трехнедельного максимума в ходе азиатских торгов в среду после того, как доллар США ослаб на фоне согласия президента Дональда Трампа на двухнедельное перемирие с Ираном, что позволило избежать запланированных ударов по гражданской инфраструктуре страны, пишет Investing.
Доллар падает — золото растет: рынки отреагировали на решение Трампа
Как изменились цены на золото
Спотовая цена золота выросла на 2,5% до $4 821,48 за унцию к 04:38 (00:38 GMT), достигнув максимального уровня с 19 марта.
Фьючерсы на золото в США также выросли на 2,5% до $4 849,25 за унцию.
Среди других драгоценных металлов цены на серебро выросли на 4,7% до $76,44 за унцию, в то время как платина прибавила 2,5% до $2 030,60 за унцию.
Трамп передумал
Трамп заявил в публикации в социальных сетях, что приостановит военные действия против Ирана на две недели, добавив, что США уже достигли своих основных военных целей.
Объявление прозвучало менее чем за два часа до крайнего срока в 04:00, который инвесторы внимательно отслеживали как потенциальный триггер для серьезной эскалации.
Ранее в тот же день Трамп предупредил, что «целая цивилизация погибнет сегодня ночью», если Иран не выполнит требования.
Перемирие, достигнутое при посредничестве Пакистана после дипломатических усилий в последнюю минуту, обусловлено обеспечением Ираном безопасного возобновления судоходства через пролив, ключевую артерию для примерно 20% мировых потоков нефти.
Иран также сигнализировал об условной готовности к деэскалации, заявив, что безопасный проход через пролив будет возможен в период перемирия при условии прекращения военных действий и координации судов с иранскими властями.
Обвал цен на нефть, доллар снижается
Рынки отреагировали быстро: цены на нефть обвалились более чем на 15%, рисковые активы выросли, в то время как доллар оказался под давлением.
Индекс USD упал почти на 1% в ходе азиатских торгов в среду, что сделало золото дешевле для держателей других валют.
Несмотря на традиционную привлекательность золота как защитного актива, оно испытывало давление в прошлом месяце на фоне резкого роста цен на нефть, что усилило опасения по поводу инфляции и повысило ожидания того, что Федеральная резервная система США может дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне.
Участники рынка также ожидают публикации мартовского индекса потребительских цен (CPI) США в пятницу, который, как ожидается, предоставит первое четкое представление о влиянии недавнего скачка цен на энергоносители.
Экономисты ожидают, что базовая инфляция ускорилась в месячном исчислении, что в значительной степени обусловлено ростом стоимости топлива, что потенциально усложняет прогноз политики Федеральной резервной системы.
Комментарии - 1
TACO передумує по 10 разів на день. Я б не вівся на його (чи його синка від імені батька) в соц мережах