Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство должно подготовить дополнительные программы против роста цен для населения. Об этом он рассказал в своем видеообращении.
Зеленский приказал Свириденко придумать, как бороться с ростом цен для населения
Что анонсировал президент
Зеленский отметил, что он общался с членами правительства о том, как поддержать людей в условиях роста цен.
«Внешняя нестабильность всегда проявляется в очень чувствительных ценовых колебаниях. Правительство должно подготовить шаги по этому поводу — рассчитываю на системные решения», — заявил президент.
Как правительство помогает
С 1 марта 2026 года программа «Национальный кешбек» работает по дифференцированной модели с двумя уровнями кэшбека — 5% и 15% в зависимости от категории товаров.
В Украине с 20 марта заработала частичная компенсация расходов на топливо, приобретенное на АЗС, участвующих в программе «Национальный Кешбэк».
Кешбек на топливо при покупке на АЗС составляет 15% на дизель, 10% на бензин и 5% на автогаз.
Программа будет работать до 1 мая во всех заправках, которые присоединятся к инициативе. Выплаты осуществляют через механизм программы «Национальный Кешбэк».
