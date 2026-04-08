Турецкий бренд Koton уходит из Украины

Причина закрытия

По результатам работы ООО в 2025 году выручка уменьшилась на 20%, до 60,7 млн грн, чистый убыток увеличился на 16,6%, до 43,2 млн грн.

Как сообщалось, первый магазин Koton открылся в Киеве в 2018 году. Компания планировала дальнейшее расширение до 15 объектов, в частности, масштабирования в Днепре, Запорожье, Одессе, Харькове и Львове.

По данным аналитической системы YouControl, конечными бенефициарами ООО «Котон Текстиль» указаны граждане Турции Йилмаз и Гульден Йилмаз.

Бренд Koton основан в 1988 году в Стамбуле. Представлен в более чем 70 странах мира. По данным на сайте компании, сеть насчитывает более 450 магазинов. С 2025 года акции компании котируются на Стамбульской фондовой бирже.

Ранее украинский рынок покинули другие крупные турецкие сети — English Home, DeFacto, FLO.