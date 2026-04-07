7 апреля 2026, 19:05 Читати українською

В Украине запустили сервис для дистанционной покупки новых автомобилей через «Дія.Підпис»

В Украине анонсирован запуск так называемого полного цикла дистанционной покупки новых автомобилей через платформу UDRIVE. Клиентам предлагают избегать очередных визитов и бумажной волокиты, оформляя сделки из дома с помощью смартфона и интегрированного сервиса «Дія.Підпис». Об этом сообщают официальные ресурсы сервиса «Дія» 7 апреля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Маркетинг вместо автосалонов

Заявления о революционности подхода сводятся к переносу стандартного процесса выбора товара в интернет-среду. Платформа UDRIVE, позиционирующаяся как первый в Украине сервис для полного цикла покупки нового автомобиля онлайн, предлагает пользователям выбрать модель у официального дилера непосредственно на его сайте. Заявляется о полном контроле над процессом покупки в одном сервисе, что должно сэкономить время и избавить покупателя от лишних поездок в автосалоны.

Механизм оформления и его правовая основа

Предлагаемый алгоритм действий состоит из четырёх основных этапов. После выбора желаемой модели на сайте дилера покупатель должен пройти авторизацию и удалённо заключить сделку со смартфона. Для этого используется цифровая «Дія.Підпис», которая, согласно законодательству, имеет юридическую силу, полностью равнозначную собственноручной подписи.

После электронного утверждения документов клиенту необходимо произвести оплату через выбранный им банк. Завершающим этапом становится получение транспортного средства в заранее выбранный день. Таким образом, государство предлагает украинскому бизнесу подключить сервисы «Дії», чтобы сделать процессы более удобными для клиентов и отказаться от физического присутствия на этапе заключения сделок.

Скрытые нюансы агрегатора и лимиты банков

Платформа UDRIVE фактически представляет собой маркетплейс (агрегатор предложений), который объединяет на одном сайте ассортимент от официальных дилеров различных брендов (в том числе Škoda, Hyundai, Ford, Renault, Suzuki и др.). Однако, несмотря на громкие заявления о «полном цикле онлайн», на данный момент у сервиса нет налаженной логистики адресной доставки транспортного средства — забирать приобретенный автомобиль все равно придется физически с площадки автосалона.

Кроме того, формулировка «оплатите через удобный банк» скрывает существенные финансовые барьеры. Покупка нового автомобиля — это транзакция на сотни тысяч или миллионы гривен, которая автоматически подпадает под жесткий финансовый мониторинг (проверку происхождения средств). Осуществить такой перевод с обычной банковской карты или мобильного приложения в один клик практически невозможно из-за установленных лимитов НБУ и внутренних банковских ограничений на суммы переводов. Клиенту придется предварительно связываться с банком, предоставлять документы о легальности доходов или же физически посещать отделение для проведения платежа через кассу, что нивелирует концепцию покупки «без очередей». Вне внимания также остается вопрос дальнейшей государственной регистрации автомобиля в Сервисных центрах МВД.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
