Минфин привлек 1,26 млрд грн на аукционе ОВГЗ — на 1,5 млрд меньше, чем неделей ранее

Министерство финансов 7 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,26 млрд грн, что на 1,51 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 2,77 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

603,54 млн грн под 15,15% с погашением 21 июля 2027;

655,45 млн. грн. под 15,87% с погашением 14 июня 2028 года.

С начала 2026 года государство уже привлекло более 124,6 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,2 трлн. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.