Украинские страховщики фиксируют миллиардные прибыли на фоне военных рисков

Несмотря на заявления о явной убыточности полисов с покрытием военных рисков, украинский страховой сектор фиксирует многомиллиардную прибыль. На фоне полномасштабного вторжения и жестких регуляторных изменений Национального банка рынок претерпел радикальное сокращение участников, что привело к фактической олигополии — высокой концентрации капитала в руках нескольких компаний. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Национальную ассоциацию страховщиков Украины.

Военные риски как фактор, влияющий на общий объем продаж

Линия страхования военных рисков является финансово невыгодной для компаний. Комбинированный коэффициент убыточности в этом сегменте достигает 111,11% (то есть расходы и выплаты превышают собранные премии).

Тем не менее страховщики продолжают активно продавать эти услуги, ведь покрытие военных рисков стало мощным маркетинговым инструментом. Именно спрос общества на защиту недвижимости от последствий войны спровоцировал рост страховых премий в имущественных линиях бизнеса сразу на 30%. При этом 75% клиентов в этом сегменте — это юридические лица. Отечественный бизнес, не имеющий альтернатив для защиты активов, вынужден соглашаться на тарифы страховщиков, которые, в свою очередь, минимизируют собственные риски за счет иностранных перестраховочных емкостей (в частности, британского гиганта Lloyd's of London).

Последствия «сплита»: от конкуренции к монополизации

Параллельно с ростом спроса на имущественные полисы произошла беспрецедентная «зачистка» самого рынка. С 2016 года сектор принудительно или добровольно покинули 304 страховые компании. Сами участники рынка пафосно называют это «путем очищения», ссылаясь на необходимость цифровизации, ужесточение требований к платежеспособности в 2019 году, имплементацию нового закона «О страховании» и так называемый «Сплит» в 2020 году (передачу контроля над небанковским финсектором Национальному банку).

Результатом этой «чистки» стала жесткая монополизация. По состоянию на конец 2025 года в сегменте страхования рисков (non-life) осталось всего 47 компаний, а в сегменте страхования жизни (life) — 10 игроков. Сегодня первая десятка компаний, занимающихся страхованием рисков, контролирует 74,3% всего рынка. В сегменте страхования жизни ситуация явно искажена: почти 50% всей отрасли держит в своих руках один-единственный монополист.

Финансовые результаты: прибыль на фоне жалоб на войну

Несмотря на публичные заявления о «чрезвычайно сложных условиях работы», финансовые отчеты показывают совсем другую картину. Чистый финансовый результат обоих сегментов за 2025 год составил 6,8 млрд грн. Только девять компаний завершили отчетный период с убытками.

Объем приемлемых активов для выполнения требований по платежеспособности вырос на 31% и составляет 86,2 млрд грн. В секторе рискового страхования убыточность портфеля составляет всего 49,1%, общий комбинированный коэффициент упал до 97%, а операционная эффективность закрепилась на уровне 88,6%. Эти цифры свидетельствуют о том, что выжившие компании получили возможность диктовать свои условия и тарифы корпоративным клиентам, которым некуда деваться.