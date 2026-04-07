С сегодняшнего дня стартовала выплата Нацкешбека за февраль

С 7 апреля начнется зачисление Национального кешбека за февраль на карточки украинцев. Об этом сообщает Минэкономики.

Кому выплатят кешбек

Речь идет о том, что средства получат более 4,46 млн пользователей программы. Вместе с февральской выплатой часть пользователей получит кешбек и за январь, нуждающийся в дополнительной проработке во взаимодействии с банками.

В ведомстве отметили, что кешбек за февраль начислялся еще по фиксированной ставке в 10%, а уже с 1 марта программа работает по обновленной дифференцированной модели.

Также в рамках «Национального кешбека» действует программа кешбека на горючее. В ее пределах уже работают около 190 сетей АЗС — от больших до локальных. Кешбеком на горючее уже воспользовалось более 1,3 млн украинцев, по данным министерства.

Новые условия

С 1 марта 2026 года программа «Национальный кешбек» работает по дифференцированной модели с двумя уровнями кешбека — 5% и 15% в зависимости от категории товаров.