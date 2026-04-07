НБУ установил курсы валют на среду: доллар подешевел на 9 копеек

Национальный банк установил новые курсы валют на среду, 8 апреля. Доллар подешевел на 9 копеек, а евро — на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В среду НБУ установил курс доллара на уровне 43,49 грн. Это на 9 копеек меньше, чем во вторник (43,58 грн).

Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).

В то же время курс евро на среду установлен на отметке — 50,27 грн, что на 5 копеек меньше, чем во вторник (50,32 грн).

Исторический максимум евро: 51,26 грн (18.02.26).

