НБУ установил курсы валют на среду: доллар подешевел на 9 копеек

Национальный банк установил новые курсы валют на среду, 8 апреля. Доллар подешевел на 9 копеек, а евро — на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Курс доллара
В среду НБУ установил курс доллара на уровне 43,49 грн. Это на 9 копеек меньше, чем во вторник (43,58 грн).
Исторический максимум доллара: 44,16 грн (13.03.26).
Курс евро
В то же время курс евро на среду установлен на отметке — 50,27 грн, что на 5 копеек меньше, чем во вторник (50,32 грн).
Исторический максимум евро: 51,26 грн (18.02.26).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Комментарии