Киевлян предупредили: проезд в общественном транспорте подорожает

В Киеве пересмотрят тарифы на проезд в общественном транспорте из-за удорожания топлива и электроэнергии. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Как изменится стоимость

По словам мэра, тариф на проезд в Киеве остается самым низким в Украине и его не пересматривали с 2018 года. Однако, из-за удорожания горючего и электроэнергии, расходных материалов, логистики вынуждают городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованному.

Поэтому по обращению профильных Департаментов КГГА и профсоюзов транспортных предприятий города Кличко дал поручение Департаментам экономики и транспорта подготовить расчеты на основе экономического обоснования пересмотра тарифов на проезд в общественном транспорте столицы.

«Также, воплощая меры по энергостойкости города, Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы. А транспорт у нас дотационный (12 млрд грн на этот год, к примеру)», — подчеркнул мэр.

Кличко отметил, что также государство уже много лет не компенсирует, как должно, средства городу за безвозмездный проезд льготных пассажиров. Эти деньги тоже уходят из бюджета Киева.

Кличко убеждает, что уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит, в частности, направить часть этих средств и на подготовку следующего отопительного сезона.