SpaceX планирует привлечь рекордные 75 млрд долларов в ходе IPO: ставка делается на розничных инвесторов

Космическая корпорация SpaceX готовится к крупнейшему в истории первичному публичному размещению акций (IPO), рассчитывая привлечь $75 млрд при оценке компании в $1,75 трлн. Ключевой особенностью сделки станет необычно высокая доля акций, зарезервированная для мелких частных инвесторов. Об этом сообщает Reuters 6 апреля.

Структура размещения и розничная квота

Во время закрытой встречи с банкирами финансовый директор SpaceX Брет Джонсен сообщил, что компания готовит для розничных инвесторов объем акций, который превзойдет любые прецеденты на рынке IPO. Если стандартная практика предусматривает выделение под этот сегмент от 5% до 10% предложения, то основатель компании Илон Маск рассчитывает на квоту до 30%. Доступ к покупке получат розничные клиенты из США, Великобритании, ЕС, Австралии, Канады, Японии и Южной Кореи.

По словам Джонсена, такая структура закладывалась с самого начала. «Розничный сегмент станет ключевой частью и будет больше, чем в любом IPO в истории… Это люди, которые невероятно поддерживали нас и Илона на протяжении долгого времени, и мы хотим убедиться, что отдадим им должное», — отметил финансовый директор. Один из ведущих андеррайтеров во время беседы с синдикатом из 21 инвестиционного банка заявил, что ожидаемый розничный спрос и распределение будут такими, каких рынок «еще никогда не видел». Точные объемы розничного пула и окончательную структуру сделки сформируют ближе к старту размещения.

График подготовки и банковский синдикат

Процедура выхода на биржу начнется с публикации проспекта эмиссии в конце мая. На неделе, начинающейся 8 июня, запланирован старт роуд-шоу — серии презентаций, в ходе которых руководство и банкиры будут предлагать акции инвесторам. Накануне этого события компания проведет встречу со 125 финансовыми аналитиками, представляющими банки-участники. Отдельное специальное мероприятие для 1500 розничных инвесторов назначено на 11 июня.

Организацией размещения в качестве ведущих букраннеров занимаются Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan и Goldman Sachs. Еще 16 финансовых учреждений будут выполнять вспомогательные функции в институциональном, розничном и международном сегментах. На данный момент SpaceX воздерживается от официальных комментариев относительно графика.