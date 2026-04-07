Укрпочта представила новую марку «Вареники с вишней» (фото)

Укрпочта 10 апреля вводит в обращение марку «Вареники с вишней». Новый почтовый выпуск продолжает серию марок «Национальные блюда». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Марка «Вареники с вишней» имеет номинал U и ею можно оплатить услуги почтовой связи по Украине и за границу. В последнем случае требуется большее количество марок.

Почтовый набор включает в себя: лист «Вареники с вишней», художественный конверт формата С6 и карточку.

Характеристики

Формат марки — 40,5×30 мм.

Формат листа — 156×139 мм.

Номинал марки — U (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовой карты).

Тираж марки — 630 000 пр.

Тираж КПД — 15 000 пр., карточки — 15 000 пр., папки — 350 пр.

Способ печати — офсет.

Марка напечатана на ПК «Украина».

Художница марки, КПД, карточки, папки — Наталья Кохаль, ШПД — Оксана Шуклинова.

Где купить

Предзаказать марку «Вареники с вишней» можно в официальном онлайн-магазине почтового оператора.