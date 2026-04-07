Укрпочта представила новую марку «Вареники с вишней» (фото)

Укрпочта 10 апреля вводит в обращение марку «Вареники с вишней». Новый почтовый выпуск продолжает серию марок «Национальные блюда». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Марка «Вареники с вишней» имеет номинал U и ею можно оплатить услуги почтовой связи по Украине и за границу. В последнем случае требуется большее количество марок.
Почтовый набор включает в себя: лист «Вареники с вишней», художественный конверт формата С6 и карточку.
Характеристики
- Формат марки — 40,5×30 мм.
- Формат листа — 156×139 мм.
- Номинал марки — U (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовой карты).
- Тираж марки — 630 000 пр.
- Тираж КПД — 15 000 пр., карточки — 15 000 пр., папки — 350 пр.
- Способ печати — офсет.
- Марка напечатана на ПК «Украина».
- Художница марки, КПД, карточки, папки — Наталья Кохаль, ШПД — Оксана Шуклинова.
Где купить
Предзаказать марку «Вареники с вишней» можно в официальном онлайн-магазине почтового оператора.
