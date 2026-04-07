Бразилия внесла китайскую компанию BYD в реестр компаний, использующих рабский труд

Правительство Бразилии официально внесло китайского автомобилестроительного гиганта BYD в национальный реестр работодателей, условия труда у которых приравниваются к рабству. Поводом послужил масштабный скандал 2024 года, в ходе которого были выявлены признаки торговли людьми и эксплуатации 163 китайских рабочих. Попадание в список Министерства труда блокирует компании доступ к определенным кредитным линиям в бразильских банках, однако никоим образом не ограничивает операционную деятельность ее единственного автозавода в стране. Об этом сообщает Reuters 7 апреля.

Конфискация паспортов и жизнь на полу

Рабочие, ставшие жертвами эксплуатации, были наняты для строительства бразильского завода BYD через подрядную организацию Jinjiang Group. Согласно трудовым контрактам, условия труда носили откровенно кабальный характер. Работников заставляли сдавать паспорта новому руководству, а львиную долю заработной платы автоматически перечисляли в Китай. Кроме того, с людей удерживали около 900 долларов залога, который можно было вернуть только после шести месяцев непрерывной работы.

В ходе рейда инспекторы по труду зафиксировали то, что в официальных отчетах было названо «унизительными условиями». Рабочих размещали в переполненных помещениях без матрасов. В некоторых случаях 31 человек был вынужден тесниться в одном доме с единственной ванной комнатой, а продукты хранились прямо на полу рядом с их личными вещами.

Уклонение от ответственности и юридические маневры

Представители BYD проигнорировали запрос журналистов о комментарии по поводу включения в реестр. Ранее руководство корпорации утверждало, что ничего не знало о правонарушениях до появления первых публикаций в бразильских СМИ в конце ноября прошлого года. Подрядчик Jinjiang Group также отверг все обвинения. В то же время бразильские чиновники настаивают: окончательную ответственность за условия труда несет именно BYD, поскольку компания обязана контролировать своих подрядчиков.

Чтобы избежать попадания в «черный список», корпорации необходимо было подписать с правительством соглашение об изменении корпоративных практик и выплате компенсаций пострадавшим. BYD удалось заключить соглашение с прокурорами, однако договориться с трудовыми инспекторами компания отказалась. Поскольку все возможности для апелляции на правительственном уровне исчерпаны, автопроизводитель будет находиться в реестре как минимум два года (если это решение не отменит суд).

Политический фасад, несмотря на риски для репутации

Хотя скандал вызвал международное возмущение (даже в самом Китае) и задержал строительство завода на несколько месяцев, реального ущерба бизнесу BYD он практически не нанёс. Показательно, что уже в октябре на церемонию открытия предприятия лично прибыл президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, продемонстрировав приоритет укрепления экономических связей между Бразилией и Пекином над вопросами защиты прав человека. С момента запуска этот завод уже успел выпустить более 25 000 автомобилей.