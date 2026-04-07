7 апреля 2026, 13:53 Читати українською

Статус «оперативный резерв» у «Резерв+»: Минобороны опровергло слухи о новых ограничениях

Министерство обороны Украины предоставило официальное разъяснение по поводу появления статуса «оперативный резерв» в мобильном приложении «Резерв+». В ведомстве подчеркнули, что эта отметка не является новшеством и не влияет на общие правила мобилизационных процессов. Об этом сообщает РБК-Украина.

Статус «оперативный резерв» у «Резерв+»: Минобороны опровергло слухи о новых ограничениях

Отметка «оперативный резерв» отображалась в системе с момента запуска приложения. К этой категории относится ограниченное количество граждан, в том числе прошедшие срочную службу или попавшие в резерв в других предусмотренных законом случаях.

«В настоящее время речь идет об относительно небольшом количестве людей, эта категория не является массовой», — отметили в Минобороны.

Влияет ли статус на бронирование?

Разъяснение появилось на фоне опасений в СМИ, что статус «резервиста» автоматически блокирует возможность получения бронирования на предприятиях критической инфраструктуры.

В Министерстве обороны подчеркнули, что никаких новых функций в этой части не внедрялось. Правила бронирования остаются прежними и регулируются действующими нормативно-правовыми актами.

Если пользователь считает, что его статус отображается некорректно, ведомство советует не паниковать, а обращаться непосредственно в службу поддержки в меню приложения «Резерв+».

Контекст

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась информация, что военнообязанные со статусом оперативный резерв якобы теряют право на бронь, поскольку по законодательству бронированию подлежат только лица, имеющие общий статус военнообязанных.

Напомним

«Минфин» писал, что военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут спланировать визит в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) через мобильное приложение «Резерв+».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
