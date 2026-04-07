Нефть штурмует новые максимумы: мир замер в ожидании дедлайна Трампа и развязки в Ормужском проливе

Мировые цены на нефть продолжают стремительный рост во вторник, 7 апреля. Рынок находится в состоянии наивысшего напряжения из-за приближения дедлайна, установленного президентом США Дональдом Трампом. Белый дом выдвинул Тегерану ультиматум: открыть Ормузский пролив к 20:00 по североамериканскому восточному времени (3:00 по киевскому времени), или иранские объекты инфраструктуры будут «уничтожены». Об этом сообщает Reuters.

Котировки на пике

По состоянию на утро вторника цены продемонстрировали уверенный рост:

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $1,44 (1,3%) — до $111,21 за баррель.

Американская нефть WTI подскочила на $2,32 (2,1%), достигнув отметки в $114,73 за баррель.

Ультиматум Трампа

Дональд Трамп пригрозил обрушить на Тегеран «ад», приказав атаковать иранские мосты и электростанции, если Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти, не будет разблокирован.

Иран, в свою очередь, отклонил предложение США о прекращении огня. Тегеран настаивает на полном прекращении войны и продолжает сопротивляться давлению открытия стратегической артерии. Напомним, силы Ирана фактически перекрыли пролив после начала атак США и Израиля 28 февраля.

«Сейчас часы играют для рынка нефти такую же роль, как и фундаментальные показатели. Трейдеры опасаются, что даже в случае завершения войны повреждение инфраструктуры выведут баррели с рынка на месяцы, а не на дне», — отмечают аналитики KCM Trade.

Глобальный дефицит и рекорды Aramco

Блокировка пролива привела к коллапсу экспорта нескольких производителей Персидского залива. Это заставило нефтеперерабатывающие заводы в Азии и Европе срочно искать замену ближневосточной нефти, что подняло спотовые премии на американскую WTI до рекордных высот.

Saudi Aramco установила исторически высокую цену на свою нефть Arab Light для Азии на май — премия составила рекордные $19,50 за баррель.

Дополнительный удар: Россия сообщила об атаке украинских дронов на терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, что обеспечивает 1,5% мировых поставок.

Дипломатия на грани

Совет Безопасности ООН должен проголосовать во вторник за резолюцию по защите коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Тем не менее, документ ожидается в значительно смягченной форме, поскольку Китай выступил против разрешения на применение силы.