Polymarket запускает стейблкоин, 15 криптопроектов сообщили о закрытии с начала года: что нового

Polymarket запускает собственный стейблкоин и новый торговый двигатель

Один из самых больших рынков предвидений Polymarket объявил о проведении самого масштабного обновления своей инфраструктуры с момента основания. Ключевыми этапами модернизации станут запуск собственного токена обеспечения Polymarket USD и переход на новую версию торгового движителя.

Главным изменением в расчетах станет отказ от использования USDC.e в пользу собственного актива — Polymarket USD.

Новый токен будет привязан к USDC в соотношении 1:1. Для большинства пользователей переход будет почти незаметным — интерфейс предложит автоматический обмен активов после одного подтверждения. Пользователи, работающие через API, должны будут самостоятельно конвертировать USDC или USDC.e в новый токен.

Обновление торговой архитектуры до версии V2 призвано сделать платформу более эффективной. Разработчики выделяют несколько ключевых преимуществ:

Оптимизация ордеров: упрощенная структура сопоставления заявок позволит быстрее совершать сделки.

Экономичность: ожидается существенное понижение транзакционных комиссий.

Прозрачность: новые смарт-контракты содержат коды для отслеживания происхождения ордеров непосредственно ончейн.

Техническая поддержка: внедрена поддержка стандарта подписи 1271 и обновленный набор инструментов (SDK) для разработчиков.

«Это самое существенное изменение нашей инфраструктуры, которая станет надежной основой для дальнейшего масштабирования проекта», — отметили в Polymarket.

В связи с переходом на новый двигатель, Polymarket проведет кратковременное техническое обслуживание. В течение этого периода все открытые ордера будут аннулированы. Пользователям рекомендуется учесть этот фактор при планировании своих торговых стратегий на ближайшие недели.

Итоги недели для крипто-ETF: биткоин выходит в плюс, эфир и альтокины остаются в зоне оттока.

Короткая торговая неделя (30 марта — 2 апреля) продемонстрировала осторожное возобновление интереса к биткоин-фондам на фоне длительного пессимизма в секторе Ethereum и альтоинов. Из-за празднования Страстной пятницы в США 3 апреля рынки были закрыты, так что финальные данные SoSoValue охватывают четыре рабочих дня. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue.

Биткоин-ETF: слабое, но важное восстановление

После болезненного оттока в размере $296,18 млн на прошлой неделе, спотовые биткоин-ETF наконец-то вернулись к положительной динамике, привлекая чистыми $22,34 млн.

Лидеры и аутсайдеры недели:

Приток: лучший результат показал ARKB ($34,16 млн), за ним идут флагман от BlackRock — IBIT ($16,38 млн) и BTC ($10,25 млн).

Отток: наибольшие потери зафиксированы у FBTC (-$26,21 млн) и традиционно у GBTC (-$13,26 млн).

Стагнация: еще пять фондов завершили неделю с нулевой активностью.

Ethereum-ETF: отрицательный тренд замедляется

Сектор спотовых фондов на базе второй криптовалюты закрыл неделю с чистым оттоком в $42,15 млн. Несмотря на минус, интенсивность выхода капитала снизилась по сравнению с прошлым периодом.

Ситуация внутри сектора неоднородна:

Давление продаж: основной удар пришелся на ETHA (-$63,98 млн) и FETH (-$7,3 млн).

Локальный спрос: несмотря на общий тренд, фонд ETHB смог привлечь $10,73 млн, а ETH еще $6,49 млн.

Альтокоины: XRP и Solana под давлением

Фонды на базе ведущих альтокинов также не смогли избежать распродаж. Инвесторы продолжают забирать средства из экзотических для ETF-рынка активов:

XRP-ETF: чистый отток составил $3,56 млн

SOL-ETF: потеряли $5,24 млн.

В общем, рынок находится в состоянии ожидания: небольшой приток в биткоин-фонды свидетельствует о том, что институциональные инвесторы начинают «нащупывать дно», однако уверенности для массовых вливаний в рисковые альтокины пока не хватает.

Стратегия накопления: MicroStrategy приобрела еще 4871 BTC на фоне ценового затишья.

Компания MicroStrategy продолжает агрессивно расширять свои криптовалютные резервы. В течение недели с 30 марта структура Майкла Сейлора приобрела 4 871 BTC, инвестировав в первую криптовалюту $329,9 млн. Средняя стоимость закупки составила $67 718 за монету.

Благодаря новой транзакции общий объем активов под управлением фирмы вырос до впечатляющих 766 970 BTC, рыночная стоимость которых оценивается в $52,6 млрд.

Стоит отметить, что в конце марта (23−27 числа), когда цена биткоина держалась выше психологической отметки в $70 000, MicroStrategy воздерживалась от покупок. Компания воспользовалась стабилизацией котировок около уровня $67 000, чтобы пополнить баланс по более выгодному курсу.

Для обеспечения новых покупок компания провела серию размещений собственных акций, привлекая совокупно $474 млн. Параллельно с новостью о закупке MicroStrategy обнародовала результаты за первый квартал 2026 года, демонстрирующие сложную финансовую картину:

Бухгалтерские убытки: «бумажный» ущерб по цифровым активам из-за волатильности рынка достиг $14,46 млрд.

Налоговая льгота: компания получила право на значительные налоговые преференции, однако по неуверенности в возможности их применения полностью зарезервировала эту сумму.

Резервный фонд: готовится дополнительная «подушка безопасности» в размере $500 млн для защиты капитала в случае дальнейшего проседания цены биткоина.

На момент написания новости цена биткоина составляет $68 638.

15 крупных криптопроектов объявили о закрытии в первом полугодии 2026 года

Рынок децентрализованных технологий проходит через этап жесткой консолидации. Согласно данным мониторинга Cryptogics, за первые четыре месяца 2026 о прекращении работы объявил ряд известных проектов в секторах DeFi, NFT и блокчейн-сервисов.

Наиболее уязвимым оказался сектор децентрализованных финансов (DeFi), потерявший таких игроков, как ZeroLend, Slingshot и Angle. Последний был ключевым протоколом для стейблкоинов с привязкой к евро, что свидетельствует о давлении на алгоритмические активы.

Ключевые закрытия Q1-Q2 2026:

NFT-сегмент: после продолжительной борьбы за ликвидность работу прекратили маркетплейс Nifty Gateway (24 января) и кошелек Magic Eden (1 апреля).

Инфраструктура: о прекращении сделок сообщили сервис управления DAO Tally и почтовый протокол Dmail.

GameFi и Metaverse: Одно из первых громких закрытий года — метавселенная Bloktopia (6 января).

Эксперты связывают тренд с дефицитом венчурного финансирования и усилением регуляторного давления в США и ЕС. Многие проекты, возникшие на волне предыдущего хайпа, не смогли обеспечить самоокупаемость или адаптировать свои модели под новые требования законодательства.

Особую обеспокоенность вызывает запланированное на 28 мая закрытие Leap Wallet — одного из основных кошельков экосистемы Cosmos. Это может создать значительные неудобства для пользователей межсетевых протоколов (Interchain).