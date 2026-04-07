5 млн за голос: правительство возвращает субвенции мажоритарщикам за поддержку новых налогов — журналист

Кабинет Министров Украины нашел механизм для обеспечения парламентской поддержки непопулярных налоговых инициатив, в частности налогообложения международных посылок. В обмен на результативное голосование правительство обещает возобновить распределение бюджетных субвенций по мажоритарным округам и гарантировать народным избранникам ряд беспрецедентных политических и финансовых уступок. Об этом пишет журналист Евгений Плинский на сайте издания «Зеркало недели».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Разделение налогового пакета и тактика правительства

Вместо одного масштабного документа Министерство финансов разбило налоговые инициативы на три отдельных блока, что служит подстраховкой для главы правительства Юлии Свириденко перед международными партнерами.

Парламент должен рассмотреть:

введение налога на продажу товаров через цифровые платформы («закон об OLX»);

закрепление военного сбора на уровне 5% в течение трёх лет после окончания войны (под давлением депутатов министр финансов Сергей Марченко согласился направлять эти средства не в общий фонд, а на специальные счета исключительно для нужд обороны);

отмена налоговой льготы на международные посылки, которые планируется облагать НДС, начиная с нулевой стоимости.

В то же время наиболее резонансный законопроект о введении НДС для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) Сергей Марченко стратегически отложил в долгий ящик до успешного голосования по первым трем. После многочасовой работы рабочей группы в пятницу Минфин был вынужден учесть поправки парламентариев. В частности, депутат Нина Южанина отметила качественные изменения в законопроекте о цифровых платформах, которые появились до заседания комитета в понедельник.

«Ты — мне, я — тебе»: субвенции в обмен на голоса

Как пишет журналист, ещё несколько недель назад «слуги народа» полностью провалили эти же инициативы, заявляя, что антисоциальные требования МВФ не пройдут. Однако после ряда закрытых встреч с участием главы фракции Давида Арахамии позиция изменилась. Главным аргументом стало возобновление «соцеконома» — субвенций на социально-экономическое развитие общин, которые депутаты легально используют для предвыборного пиара в округах.

По информации Плинского, схема договоренностей выглядит следующим образом: если в апреле парламент проголосует за налог на посылки, военный сбор и цифровые платформы, уже в мае правительство выделит 2 миллиарда гривен на «соцэкономику» до конца 2026 года. Каждый депутат (как мажоритарщик, так и списочник) получит по 5 миллионов гривен. Если же впоследствии удастся протащить и НДС для ФЛП, правительство заложит в бюджет на 2027 год уже по 10 миллионов гривен на каждого депутата (всего около 4 миллиардов гривен). В сумме финансовые преференции для депутатов могут достичь 6−7 миллиардов гривен.

Политические гарантии: НАБУ, наблюдательные советы и партийные средства

Для преодоления парламентского кризиса правительство пошло даже на неформальные шаги, обсуждая вопрос о давлении на депутатов со стороны антикоррупционных органов. Парламентариям сообщили, что с НАБУ достигнут компромисс: старые дела будут переданы в суд, однако новые вызовы и негласные следственные действия не планируются.

Более того, обсуждается возможность разрешить народным депутатам официально устраиваться на работу в коммерческом секторе и становиться членами наблюдательных советов. Параллельно ищется механизм перераспределения государственных партийных средств непосредственно «в руки» депутатам на их политическую деятельность. Стоит отметить, что в 2026 году на финансирование партий из бюджета выделено 865,5 млн грн, из которых 585,5 млн грн получит монобольшинство.

Сомнительная экономическая эффективность налога на посылки

Наибольшие споры вызывает отмена льгот на международные посылки. Профильный комитет поддержал законопроект с трудом: 15 голосов «за», 7 — «воздержались». Никто не знает, как уберечь от удара импорт комплектующих для дронов и РЭБ, и как заставить китайские площадки администрировать украинские налоги.

Сам Сергей Марченко уже вдвое снизил прогноз поступлений от этого налога — с 20 млрд до 10 млрд грн. Учитывая, что один день войны обходится бюджету в 7 млрд грн, посылочный потенциал покроет лишь полтора дня боевых действий. При этом игнорируется опыт ЕС, где аналитика показала, что средний сбор с посылки составляет 1 евро, что меньше затрат на администрирование. Из-за этого Европа перешла на единый фиксированный налог в 3 евро, однако Украина продолжает свой путь «по граблям».

Несмотря на это, премьер-министр лично провела встречи с руководителями фракций и комитетов, опубликовав фотографии и заявив о выполнении Украиной «домашней работы» для программ МВФ и Ukraine Facility. В то же время системные проблемы остаются в стороне: те же Марченко и Свириденко уже сорвали программы финансирования партнеров, более недели не назначая главу таможни, однако претензии выдвигаются только к гражданам.