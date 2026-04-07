Курс на вторник: доллар и евро подешевели

Во вторник, 7 апреля, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 8 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 4 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,32−43,80 грн. Евро покупают за 50,05 грн, а продают за 50,67 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,46−43,58, евро — 50,40−50,64 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,46−43,51 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,17−50,22 грн/евро.

