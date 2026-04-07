Денежная масса в США превысила исторический максимум в $22,7 трлн

Соединенные Штаты продолжают наполнять экономику необеспеченной ликвидностью, несмотря на официальные заявления о борьбе с инфляцией. Общий объем денежной массы (агрегат М2) обновил абсолютный исторический рекорд, достигнув отметки в 22,7 триллиона долларов . Об этом свидетельствуют данные Федеральной резервной системы США (ФРС) по состоянию на апрель.

Что означает цифра в 22,7 трлн долларов

Показатель М2 — это ключевой макроэкономический индикатор, отражающий общее количество денег в экономике. Проще говоря, он включает в себя всю наличную наличность у населения, средства на текущих банковских счетах, а также краткосрочные депозиты, которые можно быстро снять и потратить.

Достижение отметки в 22,7 триллиона долларов означает, что в американской финансовой системе ещё никогда не обращалось столько денег. Несмотря на заявления финансовых регуляторов о «жесткой денежно-кредитной политике» и изъятии избыточных средств с рынка, реальные цифры свидетельствуют об обратном: печатный станок фактически продолжает работать, расширяя долларовое предложение.

Динамика индикатора: от пандемического шока до новых пиков

Анализ многолетнего графика Федеральной резервной системы (FRED) демонстрирует стремительную девальвационную спираль. Исторически денежная масса США росла умеренными темпами, однако в 2020 году произошёл беспрецедентный вертикальный скачок — следствие агрессивного стимулирования во время пандемии.

После периода незначительного сокращения и стабилизации показателей в 2022—2023 годах (когда ФРС пыталась сдержать рекордную инфляцию повышением учетной ставки), кривая снова пошла вверх. Текущий тренд показывает, что американская экономика стала критически зависимой от постоянного увеличения денежной массы, и любое замедление этого процесса грозит системным кризисом, чего регулятор пытается избежать путем новых вливаний.

Почему это важно

Новый рекорд денежной массы М2 — это тревожный сигнал для мировой экономики и прямое свидетельство того, что инфляционный кризис далек от завершения. Каждый новый напечатанный триллион размывает покупательную способность доллара, действуя как скрытый налог для обычных граждан. Для финансовых рынков такой избыток ликвидности означает надувание новых спекулятивных пузырей: эти деньги не идут в реальный сектор экономики, а оседают на фондовых рынках, в криптовалютах и недвижимости, искусственно завышая их стоимость. ФРС фактически оказалась в тупике: остановка эмиссии приведет к обвалу переоцененных рынков и рецессии, а ее продолжение — к дальнейшему обесцениванию национальной валюты.