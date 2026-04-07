В Китае создали ИИ для замены уволенных сотрудников

В Китае появился ИИ-агент Colleague Skill, которому можно передать навыки и знания уволенного сотрудника, сообщает портал Zhihu. Проект уже получил 8300 звезд на портале GitHub.
Что известно
Разработчик приложения советует использовать продукт для «холодных» прощаний с сотрудниками. В систему нужно загрузить деловые переписки и скриншоты сообщений работника, его проекты и разработки, благодаря чему она может стать ему полноценной заменой, даже копируя стиль его общения.
Zhihu сообщает, что уволенные сотрудники отметили, что во время работы их просили тщательно документировать свои рабочие процессы и логику принятия решений. В итоге сотрудники были уволены, и именно эти документы использовались для обучения ИИ-помощников.
Zhihu также публикует скриншоты сообщений цифровых «двойников» сотрудников, в которых бот пишет, что он действительно является цифровой копией уволенного работника.
От всі компанії світу звільнили працівників і замінили їх ШІ, під гаслом «оптимізації», окей, питання знавці, а де звільнені працівники будуть брати гроші, щоб купувати продукцію компаній, якщо всі компанії замінять всіх працівників на ШІ?
ШІ то може і краще багато в чому за людину, але одне але є, для бізнесу найважливішим завжди буде кінцевий споживач, а працівник може бути кінцевим споживачем виключно коли в нього є гроші, ну, а так як в світі неможлива ситуація де всі будуть настільки багаті, щоб не працювати (бо тоді компанії не будуть працювати в принципі, бо не буде кому це робити), то яким чином звільнені працівники задля «оптимізації» на користі ШІ, будуть купувати щось?
Справа в тому, що будь-яка компанія не буде працювати за «дякую», тому сценарій, де в світі працюють ШІ і роботи на користь людства за «просто так» — нереалістичний і утопічний, бо людину цікавлять в бізнесі в першу чергу прибутки, ніхто ж не тримає збиткові бізнеси, вірно?)