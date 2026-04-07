Стратег Bloomberg: курс биткоина может рухнуть до $10 000

Старший стратег платформы Bloomberg Intelligence Майк Макглоун заявил , что биткоин может снизиться до $10 000, если покупатели не смогут удержать уровень $75 000.

Что говорит стратег

По его словам, закрепление цены выше этой отметки будет свидетельствовать о восстановлении спроса и завершении нисходящего тренда, сформировавшегося после октябрьского пика около $126 000.

Макглоун связал свою оценку с исторической структурой рынка. До пандемии биткоин длительное время торговался вблизи $10 000, а последующий рост, по его мнению, был во многом обусловлен притоком ликвидности в 2020—2021 годах.

«До крупнейшего в истории вливания денег в 2020—2021 годах биткоин колебался около $10 000, и может произойти возврат к этому уровню. Примерно $10 000 — также самая торгуемая цена первой криптовалюты с 2017 года, когда запустили фьючерсы», — отметил он.

Аналитик добавил, что с 2017 года структура рынка изменилась: появилось большое количество токенов, конкурирующих за капитал инвесторов, что, по его мнению, ограничивает потенциал роста биткоина. Отдельно Макглоун выделил стейблкоины как один из устойчивых сегментов рынка.

Он допустил, что стейблкоин USDT компании Tether может превзойти Эфириум уже к 2026 году, а в перспективе приблизиться к показателям биткоина. По его оценке, это может указывать на перераспределение интереса инвесторов и усиление роли инструментов, привязанных к фиатным валютам.

