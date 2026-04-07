Индекс пасхи вырос на 12,2%: как изменилась стоимость пасхальной корзины в 2026 году

В преддверии Пасхи 2026 года в Украине выросли цены на ключевые праздничные продукты. Индекс пасхи повысился на 12,2%, а стоимость базовой пасхальной корзины достигла 482 грн. Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

Индекс пасхи

В частности, куриные яйца традиционно остаются в центре внимания потребителей. За последний месяц их средняя стоимость выросла на 4% и составила 86,4 грн за десяток. В годовом исчислении цены повысились на 13%.

Удорожание яично-молочной группы сказалось и на стоимости традиционной пасхальной выпечки. Так называемый «индекс пасхи» в этом году вырос на 12,2%: приготовление 3−4 средних пасок по классическому рецепту обойдется в 357,2 грн.

Больше всего на рост стоимости выпечки повлияли цены на изюм, который подорожал на 27% (до 53,4 грн за 200 г), сливочное масло (+13,1%, до 138 грн) и молоко (+11,6%, до 34 грн за пол-литра). В то же время, частично сдержать общее подорожание помогло снижение цен в «сладкой» группе: сахар за год подешевел на 12,6%, ванилин — на 26,8% (до 6 грн), а сахарная пудра — на 2,5% (до 6,7 грн).

Как изменилась стоимость пасхальной корзины

В 2026 году стоимость пасхальной корзины в Украине заметно выросла. Бюджетный набор, в который входят кулич, десяток пасхальных яиц, соль, хрен и свеча, в среднем стоит 482 грн — это на 12,7% больше, чем в прошлом. Расширенный вариант с добавлением сыра, колбасы и горчицы обойдется уже в 965 грн, что на 13,8% дороже, чем в 2025 году. Максимальное наполнение корзины, включающей также кагор, свежие огурцы, помидоры и сало, повышает расходы до 1 387 грн — на 17% больше в годовом исчислении.

В канун праздников мясной рынок демонстрирует относительную стабильность без резких ценовых колебаний. В частности, свиная ошейка за последний месяц подорожала на 3%, а в годовом измерении — на 7%, достигнув средней цены 325 грн за килограмм. В то же время, сало за месяц в цене не изменилось, однако за год прибавило 15% и сейчас стоит около 274 грн/кг.

Молочная продукция после продолжительного периода роста постепенно переходит к стабилизации. Это связано с понижением закупочных цен на сырое молоко и началом сезона пиковых надоев.

Впрочем, удешевление преимущественно коснулось продуктов с коротким сроком хранения. В то же время сливочное масло и твердый сыр, которые являются важными составляющими праздничной корзины, остаются дорогими. Производители удерживают цены на высоком уровне, компенсируя предварительные затраты, в частности, на энергоресурсы, что и формирует основное инфляционное давление в молочном сегменте.

В частности, цена на сливочное масло за последний месяц стабилизировалась и составляет в среднем 141 грн за 180 г, хотя в годовом измерении выросла на 16%. Твердый сыр тоже не подорожал за месяц, но за год прибавил 13% и сейчас стоит около 680 грн за килограмм.

Наиболее ощутимые изменения наблюдаются на рынке овощей. Подорожали тепличные огурцы и помидоры: за год их стоимость выросла на 147% (до 240 грн/кг) и 90% (до 215 грн/кг) соответственно. Такая динамика объясняется высокими затратами на обогрев теплиц и логистикой импортной продукции. В то же время, овощи открытого грунта прошлогоднего урожая демонстрируют противоположную тенденцию — цены на капусту, морковь и свеклу за год снизились на 84%, 74% и 75% соответственно.