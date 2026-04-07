Индекс пасхи вырос на 12,2%: как изменилась стоимость пасхальной корзины в 2026 году

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
7 апреля 2026, 8:00 Читати українською

Индекс пасхи вырос на 12,2%: как изменилась стоимость пасхальной корзины в 2026 году

В преддверии Пасхи 2026 года в Украине выросли цены на ключевые праздничные продукты. Индекс пасхи повысился на 12,2%, а стоимость базовой пасхальной корзины достигла 482 грн. Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

В преддверии Пасхи 2026 года в Украине выросли цены на ключевые праздничные продукты.

Индекс пасхи

В преддверии Пасхи 2026 года в Украине фиксируется рост цен на ключевые праздничные продукты. Наибольшее влияние на подорожание оказывают яйца, молочная продукция, сухофрукты и овощи.

В частности, куриные яйца традиционно остаются в центре внимания потребителей. За последний месяц их средняя стоимость выросла на 4% и составила 86,4 грн за десяток. В годовом исчислении цены повысились на 13%.

Удорожание яично-молочной группы сказалось и на стоимости традиционной пасхальной выпечки. Так называемый «индекс пасхи» в этом году вырос на 12,2%: приготовление 3−4 средних пасок по классическому рецепту обойдется в 357,2 грн.

Больше всего на рост стоимости выпечки повлияли цены на изюм, который подорожал на 27% (до 53,4 грн за 200 г), сливочное масло (+13,1%, до 138 грн) и молоко (+11,6%, до 34 грн за пол-литра). В то же время, частично сдержать общее подорожание помогло снижение цен в «сладкой» группе: сахар за год подешевел на 12,6%, ванилин — на 26,8% (до 6 грн), а сахарная пудра — на 2,5% (до 6,7 грн).

Как изменилась стоимость пасхальной корзины

В 2026 году стоимость пасхальной корзины в Украине заметно выросла. Бюджетный набор, в который входят кулич, десяток пасхальных яиц, соль, хрен и свеча, в среднем стоит 482 грн — это на 12,7% больше, чем в прошлом. Расширенный вариант с добавлением сыра, колбасы и горчицы обойдется уже в 965 грн, что на 13,8% дороже, чем в 2025 году. Максимальное наполнение корзины, включающей также кагор, свежие огурцы, помидоры и сало, повышает расходы до 1 387 грн — на 17% больше в годовом исчислении.

В канун праздников мясной рынок демонстрирует относительную стабильность без резких ценовых колебаний. В частности, свиная ошейка за последний месяц подорожала на 3%, а в годовом измерении — на 7%, достигнув средней цены 325 грн за килограмм. В то же время, сало за месяц в цене не изменилось, однако за год прибавило 15% и сейчас стоит около 274 грн/кг.

Молочная продукция после продолжительного периода роста постепенно переходит к стабилизации. Это связано с понижением закупочных цен на сырое молоко и началом сезона пиковых надоев.

Впрочем, удешевление преимущественно коснулось продуктов с коротким сроком хранения. В то же время сливочное масло и твердый сыр, которые являются важными составляющими праздничной корзины, остаются дорогими. Производители удерживают цены на высоком уровне, компенсируя предварительные затраты, в частности, на энергоресурсы, что и формирует основное инфляционное давление в молочном сегменте.

В частности, цена на сливочное масло за последний месяц стабилизировалась и составляет в среднем 141 грн за 180 г, хотя в годовом измерении выросла на 16%. Твердый сыр тоже не подорожал за месяц, но за год прибавил 13% и сейчас стоит около 680 грн за килограмм.

Наиболее ощутимые изменения наблюдаются на рынке овощей. Подорожали тепличные огурцы и помидоры: за год их стоимость выросла на 147% (до 240 грн/кг) и 90% (до 215 грн/кг) соответственно. Такая динамика объясняется высокими затратами на обогрев теплиц и логистикой импортной продукции. В то же время, овощи открытого грунта прошлогоднего урожая демонстрируют противоположную тенденцию — цены на капусту, морковь и свеклу за год снизились на 84%, 74% и 75% соответственно.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

Skeptik777
Skeptik777
7 апреля 2026, 10:31
Де поділися всепропальщики, які казали, що інфляція 100500%? Так, не офіційні 8 %, але ж не лише продукти враховуються. Барахло не здорожчало, комуналку притримують. Далі буде більше, якщо пальне не стабілізується.
Новости по теме
Все новости
