7 апреля 2026, 14:50 Читати українською

Эволюция эквайринга: технология Tap-to-Phone и сколько бизнес может сэкономить на терминалах

Украина уже несколько лет подряд остается одним из мировых лидеров по темпам внедрения безналичных платежей. Для современного потребителя возможность расплатиться картой или смартфоном — это базовая потребность, отсутствие которой часто приводит к потере клиента. Соответственно, перед каждым предпринимателем, независимо от масштаба его деятельности, стоит не вопрос «внедрять ли эквайринг?», а сугубо прагматическая задача — «какую технологию выбрать и как оптимизировать сопутствующие расходы?».

Долгое время единственным решением на рынке оставались классические POS-терминалы — аппаратные устройства, которые банк предоставлял бизнесу в аренду. Однако с развитием финтеха появилась технология Tap-to-Phone (T2P), позволяющая превратить обычный смартфон в полноценный платежный терминал с помощью мобильного приложения.

Чтобы разобраться, действительно ли инновация способна полностью вытеснить традиционное «железо», какие реальные тарифы предлагают финансовые учреждения и какие подводные камни стоит учитывать при выборе, мы проанализировали данные от двух крупных игроков украинского рынка эквайринга — а́банка и ПУМБ. Этот материал поможет бизнесу принять взвешенное решение на основе цифр, а не маркетинговых лозунгов.

Сравнение стоимости классического и мобильного эквайринга

Любой бизнес начинается с расчета рентабельности. Расходы на прием безналичных платежей традиционно состоят из двух компонентов: процента от суммы каждой транзакции (комиссия и interchange, услуги платежных систем и маржа банка-эквайера) и фиксированной ежемесячной абонентской платы за использование банковского оборудования.

Технология Tap-to-Phone коренным образом меняет эту структуру расходов, поскольку физическое оборудование банка больше не требуется — его роль выполняет личный или корпоративный смартфон предпринимателя. Рассмотрим конкретные цифры.

Классические POS-терминалы:

  • Абонентская плата: бизнес продолжает платить за аренду и техническую поддержку физических устройств. Например, в ПУМБ один из самых доступных тарифов предусматривает абонплату на уровне 300 грн в месяц. В а́банке стандартная ежемесячная комиссия за каждый терминал составляет 500 грн.
  • Транзакционная комиссия: базовый тариф в а́банке для классических терминалов составляет 1,7% от суммы транзакции. При этом банк отмечает, что при стабильном объеме операций от 100 тысяч гривен в месяц тариф может рассматриваться индивидуально. В ПУМБ транзакционная комиссия составляет 1,3%
  • Операционные расходы: в ПУМБ обращают внимание на то, что классический вариант также предполагает затраты времени на логистику (доставку и установку терминала), а также ожидание замены устройства в случае его технической неисправности. В а́банке добавляют еще один фактор затрат — необходимость постоянной закупки кассовой ленты, поскольку POS-терминал требует обязательной печати бумажных чеков.

Tap-to-Phone (смартфон как терминал):

  • Абонентская плата: полностью отсутствует в обоих банках. Поскольку используется собственное оборудование клиента (приложение àPay или ПУМБ Терминал), банки не взимают фиксированных платежей за аренду.
  • Транзакционная комиссия: технология позволяет банкам предлагать более выгодные условия. В а́банке комиссия для Tap-to-Phone составляет 1,2% от суммы операции — на данный момент это один из самых низких показателей на рынке. В ПУМБ тариф составляет 1,3%, при этом единственными расходами остаются стандартные комиссии за транзакции. Также в ПУМБ отмечают, что Tap-to-Phone ПУМБ Терминал переводит эквайринг в полностью цифровую модель обслуживания: клиент может подать заявку и подключиться к сервису за считанные минуты онлайн — через приложение ПУМБ Бизнес (клиент-банк) или веб-версию клиент-банка.
  • Выдача чеков: смартфон не печатает бумагу, но генерирует электронные чеки, которые можно мгновенно отправить клиенту на email, в мессенджер или предоставить для сканирования в виде QR-кода. Это дополнительная экономия на расходных материалах.

Разница в 0,5% и экономия на абонентской плате дают существенное финансовое преимущество. Для бизнеса с оборотом в 1 миллион гривен в месяц переход на Tap-to-Phone означает сохранение около 5 000 гривен прямой прибыли ежемесячно только за счет разницы в комиссиях, не считая сэкономленных средств на аренде «железа» и чековой ленте.

Почему же классический POS до сих пор доминирует?

Учитывая очевидную экономическую выгоду мобильных терминалов, логично было бы ожидать массового отказа от POS-устройств. Однако цифры свидетельствуют об обратном, демонстрируя глубокую сегментацию рынка.

Представители а́банка делятся красноречивой статистикой: на данный момент 85% клиентов банка используют классические POS-терминалы, тогда как доля пользователей Tap-to-Phone составляет около 14%.

В ПУМБ подтверждают эту тенденцию, отмечая, что POS-терминалы остаются основным инструментом приема платежей, поскольку на протяжении многих лет они формировали привычную инфраструктуру для розничной торговли. В то же время в банке подчеркивают: именно технология Tap-to-Phone сегодня демонстрирует самые высокие темпы роста среди платежных решений.

Такое распределение рынка не является свидетельством недостатков T2P, а скорее указывает на то, что каждая технология имеет свою идеальную среду применения.

Какому бизнесу что выбирать

Выбор между POS-терминалом и смартфоном должен основываться не только на тарифах, но и на операционной модели самого бизнеса.

Область применения классических POS-терминалов:

  • Высокий трафик и скорость: супермаркеты, фаст-фуды, крупные кофейни в часы пик. Там, где каждая секунда на кассе имеет значение, аппаратный терминал выигрывает благодаря мгновенному считыванию и физической эргономике.
  • Комплексная интеграция: POS-терминалы незаменимы там, где требуется глубокая интеграция с системами учета (например, складскими программами) и программными регистраторами расчетных операций (ПРРО).
  • Стационарный бизнес: для классического ритейла наличие физического банковского терминала на кассе является привычным атрибутом, который вызывает безоговорочное доверие покупателей.

Область применения Tap-to-Phone:

  • Бизнес без очередей и микропредпринимательство: технология идеально подходит для сфер, где нет массового потока людей на кассе. Это бьюти-мастера, сфера услуг, небольшие локальные кафе, СТО, нотариусы.
  • Мобильность: таксисты, курьерские службы, доставка еды, выездная и уличная торговля на рынках или ярмарках. Вместо того, чтобы покупать несколько дорогих переносных POS-терминалов для каждого курьера, компания может просто установить бесплатное приложение на их рабочие смартфоны.
  • Быстрый старт: подключение Tap-to-Phone занимает минимум времени. Заявка подается онлайн в приложении или веб-банкинге за считанные минуты, и принимать платежи можно почти сразу или терминал в смартфоне готов к работе уже на следующий день после подачи заявки.

Технологические нюансы и вопросы безопасности

Вопрос доверия к смартфону как к платежному инструменту остается одним из барьеров для консервативных потребителей. Однако с точки зрения архитектуры безопасности Tap-to-Phone не уступает банковскому «железу».

Технология соответствует международным стандартам безопасности платежной индустрии и требованиям сертификации Visa и Mastercard. В частности, решения проходят строгую проверку по стандартам PCI CPoC / MPoC, которые регулируют безопасный прием платежей на коммерческих устройствах (COTS). Данные карт шифруются на аппаратном уровне, и продавец ни при каких обстоятельствах не получает доступа к конфиденциальной информации или реквизитам покупателя. В а́банке добавляют, что для дополнительной защиты самого приложения àPay реализована функция авторизации с помощью биометрии (отпечаток пальца или сканирование лица владельца).

Однако, рассматривая переход на T2P, бизнес должен учитывать технические требования к оборудованию:

  • Операционная система: технология работает исключительно на базе Android (версия не ниже 9.0). Устройства Apple (iOS) пока не поддерживают этот функционал для сторонних банковских приложений из-за закрытости экосистемы NFC.
  • Наличие NFC-модуля на смартфоне: обязательное условие для бесконтактного считывания карт или гаджетов покупателей.
  • Стабильность работы устройства: качество и скорость приема платежей напрямую зависит от производительности самого смартфона, стабильности интернет-соединения.
  • Специфика оболочек Android: некоторые смартфоны брендов HUAWEI, POCO и отдельные модели Xiaomi могут иметь проблемы со стабильностью работы платежных приложений из-за использования собственных специфических оболочек операционных систем. Кроме того, устройство должно иметь «чистую», официальную базовую конфигурацию ОС без посторонних вмешательств (так называемых Root-прав), иначе система безопасности заблокирует работу приложения.

Эти нюансы стоит учитывать на этапе выбора: для стабильной работы продавцу нужен современный, надежный Android-смартфон.

Выводы

Технология Tap-to-Phone сегодня — это не инструмент для уничтожения классических платежных терминалов, а мощный драйвер расширения финансового рынка. Инновация выполняет чрезвычайно важную миссию: она снижает барьер входа в безналичную экономику для микробизнеса практически до нуля.

Отсутствие абонентской платы за оборудование, сниженные комиссии за эквайринг (на уровне 1,2%) и возможность запустить прием платежей за несколько минут или один день делают T2P идеальным выбором для мобильной коммерции, сферы услуг и мелких предпринимателей. Для них это реальная возможность легализовать доходы, увеличить продажи за счет клиентов с картами и существенно сэкономить на операционных расходах.

В то же время классические POS-терминалы сохраняют свои позиции благодаря скорости обслуживания, надежности и глубокой интеграции в сложные бизнес-процессы крупных ритейлеров. Современный предприниматель получил самое ценное — свободу выбора инструмента, который лучше всего соответствует именно его бизнес-модели.

Автор:
Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
