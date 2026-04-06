Иллюзия раннего доступа: 85% токенсейлов в 2025 году не принесли иксов розничным инвесторам

Индустрия криптовалютных токенсейлов сталкивается с суровой реальностью обвала оценок и дефицитом ликвидности. Инвесторы, которые надеялись на традиционные для крипторынка сверхприбыли от участия в ранних размещениях на ключевых площадках, массово фиксируют убытки, которые местами достигают почти 100%. Такую аналитику представили на платформе Messari.

Полный провал вместо обещанных «икс»

Статистика демонстрирует вопиющую неэффективность текущей модели привлечения капитала через лаунчпады. Если бы инвестор систематически покупал активы во время каждого токенсейла на платформах CoinList, Legion, MetaDAO и BuidlPad, начиная с 2025 года, то на данный момент его совокупный портфель потерял бы 46% своей стоимости. Из 41 продажи токенов за указанный период лишь небольшое количество смогло удержаться выше цены первичного размещения.

Шесть исключений из правила

В настоящее время положительную рентабельность инвестиций демонстрируют лишь 6 проектов. Относительным лидером по количеству «зеленых» активов стала платформа MetaDAO, на долю которой приходится четыре из шести прибыльных запусков:

OMFG (MetaDAO) — прибыль 120%;

AVICI (MetaDAO) — 67%;

FF (BuidlPad) — 56%;

UMBRA (MetaDAO) — 52%;

2Z (CoinList) — 8%;

RNGR (MetaDAO) — 3 %.

Хроника финансовых катастроф

Остальные 35 токенсейлов обернулись для розничных покупателей настоящим финансовым провалом. Наихудшую динамику демонстрируют платформы Legion и CoinList, где стоимость ряда проектов упала практически до нуля.

Абсолютными аутсайдерами с отрицательным ROI от 90% до 98% стали 9 токенов:

FRAG (Legion): -98%

АЛЬМАНАХ (Legion): -97%

SKATE (Legion): -97%

ЛИТКЕЙ (Легион): -96%

FLK (CoinList): -95%

ТОПЛИВО (Легион): -95%

OBOL (CoinList): -94%

SLC (Legion): -93%

PIPE (CoinList): -93%

Инструмент выхода для инсайдеров

Данные независимых аналитических платформ и профильных исследовательских агентств подтверждают, что катастрофическая статистика лаунчпадов не является сбоем на рынке, а отражает структурную деградацию этой модели финансирования в 2025—2026 годах. Популярные площадки фактически превратились в удобный механизм выхода (экзита) для ранних венчурных инвесторов и инсайдеров. Путем искусственного ограничения первоначального предложения платформы создают краткосрочный ажиотаж, однако отсутствие реальных фундаментальных показателей у проектов и массовые разблокировки токенов («розлоки») приводят к моментальному сбросу активов на розничных покупателей. В результате мелкие инвесторы превращаются в поставщиков ликвидности для крупного капитала, оставаясь с обесцененными виртуальными монетами на руках.