Национальный депозитарий ищет руководителя на фоне инфраструктурной реформы

Избрание нового руководителя Национального депозитария Украины (НДУ) затягивается. Наблюдательный совет учреждения продлил срок приема документов от претендентов на должность председателя правления до 22 апреля включительно, чтобы привлечь более широкий круг специалистов и обеспечить конкурентный отбор. Об этом сообщает пресс-служба НДУ.

Условия отбора и строгие требования

Конкурс на должность главы НДУ будет проходить в два этапа. Сначала кандидаты должны подать пакет документов, после чего отобранные претенденты будут приглашены на собеседование. Окончательное решение остается за общим собранием акционеров — именно оно назначит руководителя на основании рекомендаций наблюдательного совета.

Требования к будущему топ-менеджеру достаточно строгие: не менее пяти лет руководящего стажа на рынках капитала или организованных товарных рынках, а также наличие опыта работы на зарубежных площадках. Кандидат должен безупречно ориентироваться в профильном законодательстве и знать проблемы украинской инфраструктуры фондового рынка. Во время собеседования от претендентов ожидают презентации краткой стратегии развития депозитария на среднесрочную перспективу.

Напомним, что с июня 2021 года по конец декабря 2025 года правление НДУ возглавлял Алексей Юдин. В настоящее время обязанности руководителя временно исполняет Марина Адамовская, которая с июня 2019 года занимала должность заместителя председателя правления.

Перераспределение рынка: план Нацбанка и ЕБРР

В начале сентября 2025 года Национальный банк объявил о начале реализации меморандума, подписанного в июле в Риме совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Министерством экономики, Министерством финансов и НКЦБФР.

Эта реформа предусматривает кардинальную переориентацию рыночной инфраструктуры. На первом этапе структура собственности НДУ будет оптимизирована путем передачи государственной доли непосредственно в управление НБУ. Далее запланировано создание холдинговой компании. В нее войдут государство и госбанки, локальные участники рынка, международные финансовые организации и авторитетный иностранный стратегический инвестор (оператор торговых инфраструктур), которого выберут на открытом тендере.

Именно этот холдинг должен создать в Украине новую фондовую биржу. Она заменит Нацбанк в статусе мажоритарного владельца центрального клирингового учреждения — Расчетного центра. При этом биржа получит миноритарный пакет акций самого НДУ, тогда как Нацбанк закрепит за собой мажоритарный контроль. Финальным аккордом реформы станет абсолютная консолидация: НБУ передаст Нацдепозитарию функции учета и обслуживания обращения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), сделав НДУ единственным центральным депозитарием ценных бумаг.

Запутанная структура собственности

Национальный банк непосредственно владел 25 % акций и одновременно управлял ещё 25 %, принадлежащими государству. Кроме того, 10,9399 % акций находились в собственности Корпоративного пенсионного фонда (КПФ) НБУ.

Государственному Ощадбанку и Укрэксимбанку принадлежало 24,9903% и 9,9903% соответственно. Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что доверенное лицо по акциям госбанков и КПФ Нацбанка назначает НКЦПФР, однако в ходе реализации реформы эту законодательную норму планируется изменить.

Остальные 4,0795% акций распределены между двумя физическими и 27 юридическими лицами. В частности, 1,7054% принадлежит Елене Нусиновой, а 1,7151% — ООО «Одесский приватизационный центр», владельцем которого является бывший член НКЦБФР Виктор Ивченко.