Национальный депозитарий ищет руководителя на фоне инфраструктурной реформы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 апреля 2026, 18:22 Читати українською

Национальный депозитарий ищет руководителя на фоне инфраструктурной реформы

Избрание нового руководителя Национального депозитария Украины (НДУ) затягивается. Наблюдательный совет учреждения продлил срок приема документов от претендентов на должность председателя правления до 22 апреля включительно, чтобы привлечь более широкий круг специалистов и обеспечить конкурентный отбор. Об этом сообщает пресс-служба НДУ.

Избрание нового руководителя Национального депозитария Украины (НДУ) затягивается.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Условия отбора и строгие требования

Конкурс на должность главы НДУ будет проходить в два этапа. Сначала кандидаты должны подать пакет документов, после чего отобранные претенденты будут приглашены на собеседование. Окончательное решение остается за общим собранием акционеров — именно оно назначит руководителя на основании рекомендаций наблюдательного совета.

Требования к будущему топ-менеджеру достаточно строгие: не менее пяти лет руководящего стажа на рынках капитала или организованных товарных рынках, а также наличие опыта работы на зарубежных площадках. Кандидат должен безупречно ориентироваться в профильном законодательстве и знать проблемы украинской инфраструктуры фондового рынка. Во время собеседования от претендентов ожидают презентации краткой стратегии развития депозитария на среднесрочную перспективу.

Напомним, что с июня 2021 года по конец декабря 2025 года правление НДУ возглавлял Алексей Юдин. В настоящее время обязанности руководителя временно исполняет Марина Адамовская, которая с июня 2019 года занимала должность заместителя председателя правления.

Перераспределение рынка: план Нацбанка и ЕБРР

В начале сентября 2025 года Национальный банк объявил о начале реализации меморандума, подписанного в июле в Риме совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Министерством экономики, Министерством финансов и НКЦБФР.

Эта реформа предусматривает кардинальную переориентацию рыночной инфраструктуры. На первом этапе структура собственности НДУ будет оптимизирована путем передачи государственной доли непосредственно в управление НБУ. Далее запланировано создание холдинговой компании. В нее войдут государство и госбанки, локальные участники рынка, международные финансовые организации и авторитетный иностранный стратегический инвестор (оператор торговых инфраструктур), которого выберут на открытом тендере.

Именно этот холдинг должен создать в Украине новую фондовую биржу. Она заменит Нацбанк в статусе мажоритарного владельца центрального клирингового учреждения — Расчетного центра. При этом биржа получит миноритарный пакет акций самого НДУ, тогда как Нацбанк закрепит за собой мажоритарный контроль. Финальным аккордом реформы станет абсолютная консолидация: НБУ передаст Нацдепозитарию функции учета и обслуживания обращения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), сделав НДУ единственным центральным депозитарием ценных бумаг.

Запутанная структура собственности

Национальный банк непосредственно владел 25 % акций и одновременно управлял ещё 25 %, принадлежащими государству. Кроме того, 10,9399 % акций находились в собственности Корпоративного пенсионного фонда (КПФ) НБУ.

Государственному Ощадбанку и Укрэксимбанку принадлежало 24,9903% и 9,9903% соответственно. Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что доверенное лицо по акциям госбанков и КПФ Нацбанка назначает НКЦПФР, однако в ходе реализации реформы эту законодательную норму планируется изменить.

Остальные 4,0795% акций распределены между двумя физическими и 27 юридическими лицами. В частности, 1,7054% принадлежит Елене Нусиновой, а 1,7151% — ООО «Одесский приватизационный центр», владельцем которого является бывший член НКЦБФР Виктор Ивченко.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами