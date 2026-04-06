Способна ли Украина сдержать цены на бензин и дизель

Украина полностью перешла на импорт нефтепродуктов. На фоне стремительного роста мировых котировок и постоянного риска уничтожения запасов рынок вынужден адаптироваться к новым, чрезвычайно дорогостоящим реалиям. Почему стоимость дизельного топлива на европейских биржах бьет рекорды, как сегодня формируется цена на стеллах украинских АЗС и почему адресный кэшбэк в смартфоне — гораздо более эффективный инструмент поддержки населения, чем опасное государственное регулирование цен. Об этом пишет генеральный директор группы компаний «Континиум» Андрей Пивоварский.

Полная зависимость от импорта

Сегодня Украина почти на 100 % зависит от импорта светлых нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа (LPG). Это ключевой момент для понимания текущей ситуации. Из-за постоянных ударов внутреннее производство не является стабильным источником нефтепродуктов. Сегодня оно работает — завтра производство может остановиться на целый месяц. На этом невозможно строить планы. Поэтому импорт — это основа.

Второй важный постулат, к которому рынок был вынужден адаптироваться: всегда покупай больше, чем нужно, и вези больше, чем нужно. Ведь с 2022 года статистически очевидно — часть продукта будет уничтожена. В то же время создавать значительные запасы внутри страны очень сложно — они быстро «сгорают».

Раньше можно было говорить о безопасном хранении за рубежом, но даже это перестает быть гарантией. Например, Румыния уже вводит ограничения на экспорт и транзит нефтепродуктов. Кроме того, почти все международные поставщики после обострения ситуации в мире повысили надбавки на продукцию, а перевозчики — тарифы.

Анатомия стоимости: что определяет цены на украинских АЗС

Если мы зависим от импорта, то себестоимость топлива в Украине напрямую зависит от:

• мировых цен на нефтепродукты,

• курса гривны к доллару (основной валюты расчетов),

• курса к евро (поскольку акциз рассчитывается в евро).

Поэтому цены в гривне довольно быстро реагируют на глобальные изменения.

В прошлую пятницу лондонская биржа ICE закрылась по дизельному топливу на уровне более $1 520 за тонну. За март — рост более чем вдвое. Еще раз повторю — рост за один месяц более чем в два раза. Соответственно, логичный вопрос: как должны реагировать цены на украинских АЗС?

Если посчитать:

• около 92 грн/л — растаможенная себестоимость на польской границе,

• ~2,5 грн/л — логистика до Киева,

• ~3 грн/л — расходы АЗК и административные,

• ~2,5−2,7 грн/л — операционные налоги,

и это без учета оборотного капитала, амортизации и восстановления разрушенного.

При этом в Украине цены не выросли вдвое за месяц. И государство, и бизнес осознают деликатность ситуации и работают над смягчением ценового шока.

Налоги и МВФ: почему Украина не может пойти по пути Европы

Во многих странах Европы снижают НДС и акцизы, вводят ограничения, а также призывают население меньше потреблять топливо. Снижение налогов действительно помогает домохозяйствам.

В Украине это сделать гораздо сложнее:

• из-за войны,

• из-за бюджетных ограничений,

• и из-за позиции Международного валютного фонда.

Хотя, как ни парадоксально, благодаря высоким ценам бюджет получает значительно больше НДС от импорта, снизить налоговую нагрузку всё равно непросто.

Кэшбэк в смартфоне и отказ от ценовых ограничений

Что тогда может сработать? Один из вариантов — кэшбэк.

Это способ вернуть домохозяйствам часть поступлений от НДС без формального снижения налогов. И Украина — одна из немногих стран, которая технически способна сделать это целенаправленно благодаря «Дия».

Административное ограничение цен — не вариант. Мы уже проходили через это в 2022 году: результат — дефицит. Сейчас государство делает выводы и работает в сотрудничестве с рынком, чтобы товар был в наличии без ограничений.

А бизнес, со своей стороны, будет делать всё, чтобы рынок оставался наполненным. Даже если часть инфраструктуры регулярно уничтожают — будем везти снова и снова. Как говорил когда-то один мой хороший знакомый: «пьём, блюем, снова пьём».

Но у государства всегда есть «козырь в рукаве» — снижение НДС и акциза, если мировые цены продолжат расти.