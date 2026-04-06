Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
6 апреля 2026, 17:52 Читати українською

Способна ли Украина сдержать цены на бензин и дизель

Украина полностью перешла на импорт нефтепродуктов. На фоне стремительного роста мировых котировок и постоянного риска уничтожения запасов рынок вынужден адаптироваться к новым, чрезвычайно дорогостоящим реалиям. Почему стоимость дизельного топлива на европейских биржах бьет рекорды, как сегодня формируется цена на стеллах украинских АЗС и почему адресный кэшбэк в смартфоне — гораздо более эффективный инструмент поддержки населения, чем опасное государственное регулирование цен. Об этом пишет генеральный директор группы компаний «Континиум» Андрей Пивоварский.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Полная зависимость от импорта

Сегодня Украина почти на 100 % зависит от импорта светлых нефтепродуктов и сжиженного нефтяного газа (LPG). Это ключевой момент для понимания текущей ситуации. Из-за постоянных ударов внутреннее производство не является стабильным источником нефтепродуктов. Сегодня оно работает — завтра производство может остановиться на целый месяц. На этом невозможно строить планы. Поэтому импорт — это основа.

Второй важный постулат, к которому рынок был вынужден адаптироваться: всегда покупай больше, чем нужно, и вези больше, чем нужно. Ведь с 2022 года статистически очевидно — часть продукта будет уничтожена. В то же время создавать значительные запасы внутри страны очень сложно — они быстро «сгорают».

Раньше можно было говорить о безопасном хранении за рубежом, но даже это перестает быть гарантией. Например, Румыния уже вводит ограничения на экспорт и транзит нефтепродуктов. Кроме того, почти все международные поставщики после обострения ситуации в мире повысили надбавки на продукцию, а перевозчики — тарифы.

Анатомия стоимости: что определяет цены на украинских АЗС

Если мы зависим от импорта, то себестоимость топлива в Украине напрямую зависит от:

• мировых цен на нефтепродукты,
• курса гривны к доллару (основной валюты расчетов),
• курса к евро (поскольку акциз рассчитывается в евро).

Поэтому цены в гривне довольно быстро реагируют на глобальные изменения.
В прошлую пятницу лондонская биржа ICE закрылась по дизельному топливу на уровне более $1 520 за тонну. За март — рост более чем вдвое. Еще раз повторю — рост за один месяц более чем в два раза. Соответственно, логичный вопрос: как должны реагировать цены на украинских АЗС?

Если посчитать:
• около 92 грн/л — растаможенная себестоимость на польской границе,
• ~2,5 грн/л — логистика до Киева,
• ~3 грн/л — расходы АЗК и административные,
• ~2,5−2,7 грн/л — операционные налоги,
и это без учета оборотного капитала, амортизации и восстановления разрушенного.

При этом в Украине цены не выросли вдвое за месяц. И государство, и бизнес осознают деликатность ситуации и работают над смягчением ценового шока.

Налоги и МВФ: почему Украина не может пойти по пути Европы

Во многих странах Европы снижают НДС и акцизы, вводят ограничения, а также призывают население меньше потреблять топливо. Снижение налогов действительно помогает домохозяйствам.

В Украине это сделать гораздо сложнее:
• из-за войны,
• из-за бюджетных ограничений,
• и из-за позиции Международного валютного фонда.

Хотя, как ни парадоксально, благодаря высоким ценам бюджет получает значительно больше НДС от импорта, снизить налоговую нагрузку всё равно непросто.

Кэшбэк в смартфоне и отказ от ценовых ограничений

Что тогда может сработать? Один из вариантов — кэшбэк.
Это способ вернуть домохозяйствам часть поступлений от НДС без формального снижения налогов. И Украина — одна из немногих стран, которая технически способна сделать это целенаправленно благодаря «Дия».

Административное ограничение цен — не вариант. Мы уже проходили через это в 2022 году: результат — дефицит. Сейчас государство делает выводы и работает в сотрудничестве с рынком, чтобы товар был в наличии без ограничений.

А бизнес, со своей стороны, будет делать всё, чтобы рынок оставался наполненным. Даже если часть инфраструктуры регулярно уничтожают — будем везти снова и снова. Как говорил когда-то один мой хороший знакомый: «пьём, блюем, снова пьём».

Но у государства всегда есть «козырь в рукаве» — снижение НДС и акциза, если мировые цены продолжат расти.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Ivt Kommandor и 1 незарегистрированный посетитель.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами