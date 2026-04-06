Форекс и крипто прогноз на 06 — 10 апреля 2026 года

Прошедшая неделя прошла под влиянием данных по рынку труда США и усиления геополитической напряженности. Отчет Nonfarm Payrolls 03 апреля показал устойчивость занятости в США, однако рост заработных плат и сохраняющееся инфляционное давление не дали рынку четкого сигнала на смягчение политики ФРС. В результате ожидания длительного периода высоких ставок сохранились. Однако, как отмечают в XFINE , доллар не получил устойчивой поддержки на фоне повышенного спроса на защитные активы и сырьевые инструменты. Волатильность на рынках осталась высокой, особенно в нефти и золоте.

EUR/USD

Пара EUR/USD завершила неделю вблизи 1.1515, вновь вернувшись от локальных максимумов в район 1.1510−1.1530. Таким образом, рынок с середины марта движется в боковом канале вдоль ключевой зоны поддержки/сопротивления. Ее пробой откроет дорогу к 1.1450 и далее к 1.1390−1.1415. В случае возврата выше зоны 1.1600−1.1620 следующими целями станут 1.1700 и 1.1765−1.1830. Пока цена удерживается вблизи 1.1510−1.1530, базовый сценарий остается нейтральным с риском снижения.

Биткоин (BTC/USD)

Биткоин завершил неделю на отметке 66,826. После неудачной попытки закрепиться выше 70,000 рынок вновь перешел к снижению, что подтверждает сохранение давления со стороны продавцов. При этом с начала февраля BTC/USD движется в боковом диапазоне без выраженного тренда. Ближайшее сопротивление находится на 68,800−70,000. Только закрепление выше этой зоны позволит говорить о возврате к 71,500−72,000 и далее к 73,400−74,000 и 76,000. Поддержка расположена на 65,500−65,600, затем — 63,000−64,000 и 59,785−60,000. Пока цена остается ниже 70,000, сохраняется нейтральный сценарий с риском снижения.

Нефть Brent

Brent закрыла неделю на уровне 106.50 долларов за баррель. Рынок не смог закрепиться выше зоны 109.00−110.00, что указывает на сохранение диапазонной динамики. Ее пробой откроет путь к 114.00 и далее к 119.00. Поддержка находится на 100.00, затем — 97.00−98.00 и 92.80. Пока цена удерживается выше 100.00, сохраняются шансы на стабилизацию. Однако, по мнению специалистов XFINE, высокая волатильность и геополитическая премия остаются ключевыми факторами. Поддержку ценам оказывает сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, включая риски, связанные с Ормузским проливом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.

Золото (XAU/USD)

Золото наконец смогло преодолеть сильное сопротивление 4,600−4,650 и завершило неделю на уровне 4,675 долларов за унцию. Следующее препятствие 4,750−4,800, после которого откроется путь к 4,850 и далее к 5,000. Ближайшая поддержка 4,525−4,550, затем 4,440−4,450, 4,200−4,250 и 4,100. Пока цена закрепляется выше 4,650, давление на золото снижается, однако устойчивого восходящего импульса пока не сформировано.

Ключевые события и базовые сценарии недели

На предстоящей неделе в понедельник в Европе пасхальный выходной, в Китае также нерабочий день — Фестиваль Цинмин. Далее внимание рынка будет сосредоточено на инфляционных и производственных данных. 07 апреля — индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) в Еврозоне. 08 апреля — протокол заседания ФРС. 09 апреля — первичные заявки на пособие по безработице в США. 10 апреля — индекс потребительских цен (CPI) в Германии и в США.

Базовые сценарии, по мнению аналитиков XFINE, выглядят следующим образом: EUR/USD — нейтральный вблизи 1.1510−1.1530 с риском снижения. BTC/USD — нейтральный ниже 70,000 в условиях боковой динамики. Brent — нейтрально-волатильный выше 100.00 с потенциалом роста на фоне геополитики. XAU/USD — нейтрально-восходящий при удержании выше 4,650.

Аналитический отдел XFINE