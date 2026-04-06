НБУ аннулировал лицензию компании «Райффайзен Лизинг»

Национальный банк Украины лишил ООО «Райффайзен Лизинг» права на оказание финансовых услуг и исключил его из соответствующего государственного реестра. Компания добровольно отказалась от разрешения на ведение деятельности. Об этом сообщает пресс-служба НБУ 2 апреля.

ООО «Райффайзен Лизинг» (ранее действовавшее под названием «Райффайзен Лизинг Аваль») является дочерней структурой «Райффайзен Банка». Согласно данным открытых реестров, компания находилась под прямым контролем банка.

Добровольная сдача лицензии небанковской «дочкой» крупной финансовой группы, как правило, не означает реального отказа банка от лизингового бизнеса. В большинстве случаев это чисто прагматическая внутренняя реорганизация: банк переводит обслуживание лизингового портфеля непосредственно на свой баланс. Такая схема позволяет корпорациям сокращать административные расходы на содержание отдельного юридического лица и избегать дополнительного жесткого комплаенса со стороны Нацбанка, который в последние годы радикально усилил надзор за небанковским сектором.