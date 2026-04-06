Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки назвал активы, которые, по его мнению, могут обеспечить финансовую устойчивость населения после выхода на пенсию.
Роберт Кийосаки назвал три лучших актива для пенсионеров
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что предлагает Кийосаки
Кийосаки отметил, что значимые изменения в финансовой системе США начались в 1970-х годах.
По его словам, переход к «нефтедолларовой» модели, при которой доллар оказался привязан к нефти, сопровождался ростом денежной эмиссии, государственного долга и инфляции. Он также указал на принятие в 1974 году Закона о пенсионном обеспечении работников (ERISA), который, по его оценке, изменил структуру пенсионной системы, сместив акцент с гарантированных выплат на накопительные механизмы.
По мнению инвестора, это привело к повышению финансовых рисков для граждан.
Он считает, что инфляция и рост долговой нагрузки снижают покупательную способность сбережений, что особенно заметно для пенсионеров.
По оценке Кийосаки, миллионы американцев пенсионного возраста уже сталкиваются с финансовыми трудностями, а их сбережения обесцениваются на фоне инфляции и роста денежной массы.
Он также выразил опасения, что значительная часть представителей поколения бэби-бумеров может остаться без стабильного дохода после завершения трудовой деятельности, а рост цен на энергоносители будет дополнительно давить на стоимость товаров и услуг.
Кроме того, инвестор указал на проблемы в системах социального обеспечения и медицинского страхования. «Весь мир, целые страны и люди погрязли в долгах. Сегодня Америка — один из крупнейших должников в мировой истории. Я советую хранить реальные активы: золото, серебро и биткоины… и продолжать повышать финансовую грамотность», — заявил Кийосаки.
Комментарии