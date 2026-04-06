Роберт Кийосаки назвал три лучших актива для пенсионеров

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки назвал активы , которые, по его мнению, могут обеспечить финансовую устойчивость населения после выхода на пенсию.

Что предлагает Кийосаки

Кийосаки отметил, что значимые изменения в финансовой системе США начались в 1970-х годах.

По его словам, переход к «нефтедолларовой» модели, при которой доллар оказался привязан к нефти, сопровождался ростом денежной эмиссии, государственного долга и инфляции. Он также указал на принятие в 1974 году Закона о пенсионном обеспечении работников (ERISA), который, по его оценке, изменил структуру пенсионной системы, сместив акцент с гарантированных выплат на накопительные механизмы.

По мнению инвестора, это привело к повышению финансовых рисков для граждан.

Он считает, что инфляция и рост долговой нагрузки снижают покупательную способность сбережений, что особенно заметно для пенсионеров.

По оценке Кийосаки, миллионы американцев пенсионного возраста уже сталкиваются с финансовыми трудностями, а их сбережения обесцениваются на фоне инфляции и роста денежной массы.

Он также выразил опасения, что значительная часть представителей поколения бэби-бумеров может остаться без стабильного дохода после завершения трудовой деятельности, а рост цен на энергоносители будет дополнительно давить на стоимость товаров и услуг.

Кроме того, инвестор указал на проблемы в системах социального обеспечения и медицинского страхования. «Весь мир, целые страны и люди погрязли в долгах. Сегодня Америка — один из крупнейших должников в мировой истории. Я советую хранить реальные активы: золото, серебро и биткоины… и продолжать повышать финансовую грамотность», — заявил Кийосаки.