Несмотря на масштабную геополитическую нестабильность и логистические сбои, в марте объемы ввоза дизельного топлива в Украину достигли пятилетнего максимума. Общий показатель составил 577 тысяч тонн, что на 27% больше результатов февраля и на 12% превышает объемы аналогичного месяца прошлого года. Об этом сообщает Консалтинговая группа «А-95».

Изменение логистики: юг вытесняет запад

Работа украинских импортеров в марте проходила в условиях крайней нестабильности. Мировой рынок столкнулся с резким ростом премий экспортеров и беспрецедентной волатильностью из-за войны на Ближнем Востоке. Дополнительные проблемы создала приостановка отгрузок крупнейшим европейским поставщиком ORLEN S.A. в первые дни месяца, а также неопределенность на румынском и греческом направлениях.

Однако трейдеры смогли оперативно переориентироваться. С наступлением тепла и исчезновением проблемы низкой морозостойкости топлива резко выросли поставки с юга. Их доля в общем импорте увеличилась до 48% (против 27% в феврале), достигнув 276 тыс. тонн, что в 2,3 раза больше предыдущего показателя. В то же время доля западных поставок упала с 73% до 52%, сократившись в физических объемах на 9% — до 304 тыс. тонн.

Несмотря на временные сбои, общий импорт из Польши остался на высоком уровне — 244 тыс. тонн (рост на 4% по сравнению с февралем и на 51% по сравнению с мартом 2025 года). Потерю объемов от ORLEN, которые упали на 22% (до 81 тыс. тонн), удалось компенсировать за счет привлечения ресурсов с морского терминала в Дембогуже, отгрузки с которого взлетели на 81% (до 63,3 тыс. тонн). На южном фронте Греция добавила 36% (119,3 тыс. тонн), но абсолютным лидером роста стала Румыния: импорт оттуда увеличился в 3,6 раза, достигнув полугодового максимума в 154 тыс. тонн.

Распределение сил: рост числа игроков

В марте рынок импорта оживился — количество активных компаний-импортеров увеличилось на 14 юридических лиц, достигнув 124. В частности, после зимнего перерыва к закупкам вернулись ЗНГК и «Люкс Краины».