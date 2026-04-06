Ажиотаж вокруг Anthropic и тень триллионного мега-IPO SpaceX: что происходит на закрытом рынке акций

На внебиржевом рынке ценных бумаг наблюдается резкое перераспределение капитала: институциональные инвесторы готовы вкладывать миллиарды долларов в разработчика искусственного интеллекта Anthropic, в то время как акции его прямого конкурента OpenAI теряют привлекательность и торгуются со значительным дисконтом. В то же время подготовка к масштабному выходу на биржу космической корпорации SpaceX грозит вытянуть львиную долю ликвидности с рынка, оставляя ИИ-компании в невыгодном положении. Об этом пишет TechCrunch.

Anthropic в фаворе, OpenAI ищет покупателей

Рынок закрытых ценных бумаг переживает масштабную трансформацию. По словам Глена Андерсона, президента инвестиционного банка Rainmaker Securities (который сопровождает сделки с акциями около 1000 непубличных компаний), если в 2010 году количество институциональных инвесторов в этом сегменте можно было пересчитать по пальцам двух рук, то сейчас их тысячи.

В настоящее время внимание этих инвесторов сосредоточено на трёх ключевых игроках. Согласно данным Кена Смайта, основателя Next Round Capital (на которые ссылается Bloomberg), у покупателей есть $2 млрд свободных средств, готовых к инвестированию в Anthropic. Этот спрос остается неудовлетворенным — по словам Андерсона, на рынке фактически нет продавцов ценных бумаг этой компании.

Отчасти такой ажиотаж был подогрет публичным конфликтом Anthropic с Министерством обороны США. То, что поначалу выглядело как риск для репутации, компания сумела превратить в преимущество, создав себе имидж независимого игрока, противостоящего правительству. Это позволило ей ещё больше выделиться на фоне конкурентов.

Ситуация с OpenAI обстоит иначе. Хотя инвесторы по-прежнему хотят иметь в своих портфелях обе ИИ-компании, спрос на акции создателей ChatGPT заметно поостыл. Около $600 млн в акциях OpenAI, которые пытаются реализовать на вторичном рынке, до сих пор не могут найти покупателей. По оценкам брокеров, на закрытых торгах компания оценивается в $765 млрд — это существенный дисконт по сравнению с оценкой в $852 млрд, установленной во время последнего раунда первичного финансирования.

Феномен SpaceX и угроза дефицита ликвидности

В стороне от «ИИ-лихорадки» стоит SpaceX. Компания стала одной из немногих, чьи акции избежали резкой коррекции 2022−2024 годов, когда ценные бумаги многих частных предприятий обвалились на 60−70 % от своих пиковых значений. Причиной стала консервативная политика ценообразования: руководство не пыталось выжать максимальную оценку во время каждого раунда финансирования, оставляя пространство для маневра.

Эта стратегия принесла сверхприбыль ранним инвесторам. В 2015 году, когда Google и Fidelity инвестировали в SpaceX 1 млрд долларов, компания оценивалась в 12 млрд долларов. Сегодня, в преддверии запланированного IPO, её оценка превышает 1 трлн долларов, обеспечив доходность более чем в 100 раз.

На этой неделе SpaceX конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO). По предварительным данным, Илон Маск планирует привлечь от 50 до 75 млрд долларов, возможно, уже в июне. В истории фондового рынка с этим может сравниться лишь дебют нефтяного гиганта Saudi Aramco в 2019 году с оценкой в $1,7 трлн.

Слухи об IPO уже высушили вторичный рынок акций SpaceX: покупатели выстраиваются в очередь, но нынешние акционеры отказываются продавать свои доли, рассчитывая на скорый выход на биржу.

Конфликт с Пентагоном

Конфликт Anthropic с Министерством обороны США, который инвесторы восприняли как маркетинговый плюс, на самом деле имеет серьезную юридическую основу. В феврале 2026 года Пентагон расторг контракт с разработчиком на сумму 200 млн долларов и официально признал Anthropic «угрозой национальной безопасности». Причиной стал отказ компании предоставить беспрепятственный доступ к своим ИИ-системам для разработки автономного оружия и внутренней слежки. В настоящее время продолжается судебный процесс, в котором Anthropic обвиняет американское правительство в давлении и нарушении Первой поправки.

Слияние активов Маска

Что касается SpaceX, аналитики отмечают, что невероятная оценка компании, которая, по прогнозам, может достичь $1,75 трлн во время IPO, частично обусловлена недавним поглощением другого актива Илона Маска — ИИ-стартапа xAI. Ожидается, что космическая компания выпустит в свободный оборот лишь 3−4% своих акций. Это создаст искусственный дефицит и высокую волатильность, сделав капитализацию корпорации критически зависимой от заявлений и репутационных рисков самого Маска.

Почему это важно

Ситуация на вторичном рынке обнажает критическую уязвимость даже крупнейших технологических компаний: их абсолютную зависимость от доступной ликвидности и выбора момента. Переоцененные ИИ-разработчики, такие как OpenAI, сталкиваются с реальностью, где рынок больше не готов покупать их обещания за любую цену, требуя объективного дисконта. Anthropic и OpenAI также планируют выход на биржу в этом году, однако агрессивная стратегия SpaceX может сбить их с толку. Мега-IPO космической корпорации грозит создать эффект «пылесоса» на рынке капитала: если Маск соберет десятки миллиардов долларов первым, другим компаниям придется столкнуться с более жестким аудитом и нехваткой денег. Это заставит их либо отложить собственное IPO, либо смириться со значительно более скромными оценками.