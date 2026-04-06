Просчет Трампа: почему Иран побеждает США

На протяжении десятилетий Вашингтон полагался на модель «асимметричных затрат», начиная войны с уверенностью, что противник понесет гораздо большие потери, а сами США останутся в безопасности. Однако Иран, благодаря стратегии «передовой обороны» и использованию недорогих, но разрушительных систем вооружений, заставил Соединенные Штаты и их союзников платить непомерную цену, изменив правила современного конфликта. Об этом пишет профессор Центра политических исследований в Нью-Дели Брахма Челлани.

Иллюзия неуязвимости

В своём обращении к американскому народу 1 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что война США против Ирана проходит успешно, пообещав «завершить начатое… очень быстро». Это заявление явно противоречило фактам. Трамп продолжает делать вид, что Иран — это лишь очередной небольшой противник США, который может только терпеть наказание, сопротивляться и, в конце концов, сломаться под длительным военным и экономическим давлением. На самом же деле Иран перевернул с ног на голову модель, на которую долгое время опирался американский интервенционизм.

На протяжении десятилетий Соединенные Штаты питали надежду на то, что могут вести войны за рубежом, не подвергая себя риску серьезного возмездия. Это стало возможным благодаря тщательному отбору целей — таких как Гренада, Панама, Ирак, Ливия и даже Венесуэла, — которые не имели потенциала нанести значительный ущерб за пределами своих границ, например, путем длительных или существенных ударов по американским активам или союзникам. Даже когда партизанские движения изматывали американские войска, как во Вьетнаме или Афганистане, конфликты оставались географически локализованными.

Эта модель «асимметричных затрат» — когда война, начатая США, в конечном итоге обходится другой стороне значительно дороже — оказалась жизненно важной для поддержания иллюзии американской неуязвимости и сдерживания внутреннего политического сопротивления военным авантюрам США.

«Передовая оборона»

Доктрина безопасности Ирана основана на «передовой обороне», которая использует асимметрические военные возможности — включая баллистические и крылатые ракеты, беспилотники, а также сеть партнеров и прокси-сил — для собственной защиты и проецирования силы за пределы своих границ. Когда США и Израиль нанесли удар, Иран смог воспользоваться этой стратегической глубиной, чтобы немедленно ответить ударами по целям во всем регионе, в частности по союзникам США, военным базам и передовым развернутым силам.

Угрожая инфраструктуре, авиабазам и экономическим «узким местам», таким как Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы в Персидском заливе, Иран фактически вынуждает американских партнеров делить расходы на конфликт. Поскольку страны Персидского залива, которые долгое время размещали у себя базы США в обмен на место под хваленой американской «зонтиком безопасности», принимают на себя основной удар иранского ответа, стратегическое трение внутри американской коалиции усиливается. Благодаря Ирану союзники, которые когда-то позволяли США проецировать силу на Ближнем Востоке, теперь имеют весомый стимул ее сдерживать.

США должны были это предвидеть. После убийства американцами иранского генерал-майора Касема Сулеймани в 2020 году Иран ответил не действиями через посредников или эскалацией с отрицанием причастности, а прямым ударом баллистическими ракетами по американскому военному объекту — авиабазе Аль-Асад в Ираке. Это должно было развеять любые сомнения относительно того, что Иран может нанести ответный удар по американским войскам с высокой точностью и без страха перед немедленным наказанием. С тех пор Иран только совершенствовал свою стратегию распределенного возмездия.

Уязвимость преимущества США

Администрация Трампа не смогла предвидеть эту вполне закономерную реакцию отчасти из-за еще одной давней иллюзии американских военных стратегов и политиков: будто бы более высокие военные расходы автоматически обеспечивают преимущество на поле боя. Америка могла нанести своим «врагам» удар такой сокрушительной силы, что у них не было бы другого выбора, кроме как почти немедленно согласиться на ее требования. Однако, от войны во Вьетнаме до 20-летней войны в Афганистане, США вместо этого оказывались втянутыми в дорогостоящие войны на истощение, которые они не могли ни решительно выиграть, ни политически поддерживать, что приводило к унизительному выводу войск.

Тем не менее, иллюзия сохранялась. Учитывая, что оборонный бюджет Ирана составляет лишь небольшую долю от американского, администрация Трампа, по-видимому, предполагала, что эта страна просто не сможет оказать серьезного сопротивления. Чего она не учла, так это того, что Ирану не нужен паритет; ему нужно сорвать планы врага. Его арсенал недорогих, но высокоэффективных систем создан не для конвенционной победы, а для стратегического сдерживания. Рои относительно дешевых беспилотников или ракет могут перегрузить даже самые современные системы противовоздушной обороны, и Израиль убеждается в этом на собственном опыте.

Благодаря этой стратегии Иран превратил главную силу Америки — её глобальное военное присутствие — в источник уязвимости. Он также обнажил фундаментальную слабость американского способа ведения войны: зависимость от ценных и дорогостоящих активов, которые могут быть истощены постоянным асимметричным давлением. Дисбаланс носит как тактический, так и экономический характер. Теперь США вынуждены тратить огромные средства на защиту своих активов и союзников от оружия, создание и запуск которого обходится очень дешево.

Конец эпохи безнаказанных войн

США начали войну с Ираном по схеме, отточенной на более слабых и изолированных противниках. Они полагали, что военная сила в сочетании с экономическим давлением обеспечит покорность. Вместо этого они столкнулись с государством, которое годами готовилось именно к такому сценарию конфронтации и способно выдерживать удары, неуклонно повышая цену эскалации для противника. Тем не менее Трамп продолжает рассчитывать на быструю капитуляцию.

Стратегический просчет администрации Трампа выходит за рамки недооценки способности Ирана нанести ответный удар. Он отражает фундаментальное непонимание сущности современного конфликта. В мире экономической взаимозависимости, географически рассредоточенных военных мощностей и недорогих систем вооружений страна, которая кажется слабой в традиционном понимании, может нанести серьезный ущерб. Сигнал понятен: эпоха относительно «бесплатных» войн для США подошла к концу.

США по-прежнему способны применить сокрушительную силу и нанести огромный ущерб. Но они больше не могут контролировать последствия или сдерживать побочный ущерб. То, что продемонстрировал Иран, — это не просто стойкость, а способность более слабого государства неуклонно сводить на нет преимущества сверхдержавы. Сверхдержава, которая когда-то чувствовала себя неуязвимой, теперь вынуждена считаться с противниками, способными опустошить ее казну, обескровить ее союзников и перечеркнуть ее стратегические расчеты.

Будущее Ближнего Востока — и американского могущества — зависит от того, извлекут ли США уроки из своей ошибки в Иране. Если им это не удастся, они будут и дальше втягиваться в войны, которые не смогут ни уверенно выиграть, ни дешево поддерживать, ни стратегически оправдать.