ГНС вводит новый инструмент, который поможет бизнесу избегать блокировки налоговых накладных. Это «дорожные карты», которые помогут плательщикам НДС без ошибок заполнить и представить Таблицу данных. Об этом сообщила и.о.Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.
Новый инструмент ГНС: как предпринимателям избежать остановки налоговых накладных
Как избежать ошибки
«Иногда даже одной несущественной ошибки достаточно, чтобы остановить процесс. Одна неточность и налоговая накладная остановлена. Благодаря комплексу мер нам уже удалось существенно сократить процент заблокированных налоговых накладных. На сегодняшний день он составляет 0,1 — 0,15%. Делаем следующий шаг, чтобы облегчить работу бизнеса. Чтобы технические ошибки не останавливали работу добросовестных плательщиков», — сказала Карнаух.
ГНС разработала еще один практический инструмент. Специалисты ГНС проанализировали ряд кейсов, запросы профильных ассоциаций, учли специфику разных видов хозяйственной деятельности.
Разработали «дорожные карты» для работы с таблицами данных плательщика налога на добавленную стоимость. Не теория, а четкие практические советы. Все то, что поможет правильно заполнить таблицу данных и избежать ошибок.
Таблица данных плательщика налога — это сводная информация о кодах видов экономической деятельности (КВЭД), кодах товаров (УКТВЭД) и услуг (ГКПП), которые плательщик регулярно поставляет, производит и реализует на территории Украины.
Целевые группы, для которых представление таблицы наиболее актуально:
- производственная и перерабатывающая сферы;
- строительство;
- сфера предоставления услуг и выполнения работ;
- сельскохозяйственные товаропроизводители.
Основные требования и особенности представления
Представление Таблицы данных имеет свои особенности, неучет которых может привести к отказу в ее учете:
- Таблица обязательно представляется с объяснением, где указан вид деятельности со ссылкой на налоговую и другую отчетность.
- Документ представляется в электронной форме техническими средствами электронных коммуникаций.
- При ведении нескольких видов деятельности — таблицу данных плательщика НДС можно представлять отдельно на каждый из видов деятельности.
- На коды, содержащиеся в учетной таблице данных плательщика, повторно таблица не подается.
- Для раскрытия сущности хозяйственных операций могут быть предоставлены также копии документов, подтверждающих специфику деятельности.
Что обязательно указать в пояснении?
Для положительного решения комиссии плательщик должен раскрыть сущность своей деятельности.
Объяснение должно содержать информацию о:
- налогоплательщика и специфику его деятельности,
- трудовые ресурсы, задействованные в хозяйственной деятельности (согласно Налоговому расчету сумм дохода),
- материальные ресурсы (с отражением в форме 20-ОПП и финансовой отчетности): основные средства, транспорт, земельные угодья, спецтехника,
- разрешительные документы: лицензии, допуски и другие необходимые документы,
- обязательная ссылка на налоговую и финансовую отчетность плательщика.
