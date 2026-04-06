6 апреля 2026, 13:36 Читати українською

Новый инструмент ГНС: как предпринимателям избежать остановки налоговых накладных

ГНС вводит новый инструмент, который поможет бизнесу избегать блокировки налоговых накладных. Это «дорожные карты», которые помогут плательщикам НДС без ошибок заполнить и представить Таблицу данных. Об этом сообщила и.о.Главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Как избежать ошибки

«Иногда даже одной несущественной ошибки достаточно, чтобы остановить процесс. Одна неточность и налоговая накладная остановлена. Благодаря комплексу мер нам уже удалось существенно сократить процент заблокированных налоговых накладных. На сегодняшний день он составляет 0,1 — 0,15%. Делаем следующий шаг, чтобы облегчить работу бизнеса. Чтобы технические ошибки не останавливали работу добросовестных плательщиков», — сказала Карнаух.

ГНС разработала еще один практический инструмент. Специалисты ГНС проанализировали ряд кейсов, запросы профильных ассоциаций, учли специфику разных видов хозяйственной деятельности.

Разработали «дорожные карты» для работы с таблицами данных плательщика налога на добавленную стоимость. Не теория, а четкие практические советы. Все то, что поможет правильно заполнить таблицу данных и избежать ошибок.

Таблица данных плательщика налога — это сводная информация о кодах видов экономической деятельности (КВЭД), кодах товаров (УКТВЭД) и услуг (ГКПП), которые плательщик регулярно поставляет, производит и реализует на территории Украины.

Целевые группы, для которых представление таблицы наиболее актуально:

  • производственная и перерабатывающая сферы;
  • строительство;
  • сфера предоставления услуг и выполнения работ;
  • сельскохозяйственные товаропроизводители.

Основные требования и особенности представления

Представление Таблицы данных имеет свои особенности, неучет которых может привести к отказу в ее учете:

  • Таблица обязательно представляется с объяснением, где указан вид деятельности со ссылкой на налоговую и другую отчетность.
  • Документ представляется в электронной форме техническими средствами электронных коммуникаций.
  • При ведении нескольких видов деятельности — таблицу данных плательщика НДС можно представлять отдельно на каждый из видов деятельности.
  • На коды, содержащиеся в учетной таблице данных плательщика, повторно таблица не подается.
  • Для раскрытия сущности хозяйственных операций могут быть предоставлены также копии документов, подтверждающих специфику деятельности.

Что обязательно указать в пояснении?

Для положительного решения комиссии плательщик должен раскрыть сущность своей деятельности.

Объяснение должно содержать информацию о:

  • налогоплательщика и специфику его деятельности,
  • трудовые ресурсы, задействованные в хозяйственной деятельности (согласно Налоговому расчету сумм дохода),
  • материальные ресурсы (с отражением в форме 20-ОПП и финансовой отчетности): основные средства, транспорт, земельные угодья, спецтехника,
  • разрешительные документы: лицензии, допуски и другие необходимые документы,
  • обязательная ссылка на налоговую и финансовую отчетность плательщика.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
